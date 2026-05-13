Las fechas tentativas para el partido entre Unión e Independiente

Unión e Independiente se enfrentarán por los 16avos de la Copa Argentina. El partido se jugará en mayo y se manejan tres fechas

Unión jugará en mayo ante Independiente por los 16avos de Copa Argentina.

El semestre para Unión no terminó con la eliminación ante Belgrano. Y es que el Tate aún debe jugar el partido de los 16avos de la Copa Argentina ante Independiente.

Y para ese encuentro se manejan tres fechas alternativas, aunque con escasa diferencia de días. Una de las chances es que se dispute el sábado 23 de mayo, la segunda sería el domingo 24 y la tercera el miércoles 27.

Sucede que el domingo 24 se jugaría la final del Torneo Apertura, por lo cual, las otras dos fechas, es decir sábado 23 o miércoles 27 correrían con ventaja.

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Lo que sí está virtualmente confirmado es la sede del partido. Y es que es un hecho, que el Tate y el Rojo se medirán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Recordando que el partido de 32avos, en donde Unión venció a Agropecuario 2-0, también se disputó en la cancha de Newell's.