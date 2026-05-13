Los hermanos Borras tuvieron que independizarse a la fuerza cuando sus socios, los hermanos Bilbao, cayeron presos. Pero no utilizaron los puertos rosarinos para enviar la droga a Europa: operaban desde terminales de la provincia de Buenos Aires. Los largos tentáculos del narcotráfico empiezan a quedar al desnudo. Son intensamente buscados por Gendarmería.

Quiénes son los hermanos Borras, socios de los Bilbao y señalados como dueños de los 321 kilos de cocaína secuestrados en Villa Eloísa

“Los hermanos sean unidos”. Dos parejas de hermanos que no solo están unidas por vínculos familiares, sino también por un negocio común: el narcotráfico. Los cuatro integraban la misma organización criminal dedicada a traer cocaína en vuelos provenientes de Bolivia.

El cargamento de 321 kilos de cocaína secuestrado por oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina en la zona rural de Villa Eloísa , departamento Iriondo, tiene un denominador común: los hermanos Borras , investigados como los sucesores de los hermanos Bilbao, actualmente presos. Waldo Bilbao fue detenido en septiembre y Brian en noviembre, ambos durante 2025.

villa eloisa coca Quiénes son los hermanos Borras, socios de los Bilbao y señalados como dueños de los 321 kilos de cocaína secuestrados en Villa Eloísa

Investigación de Gendarmería Nacional

Los gendarmes llevaron adelante una prolija y discreta investigación junto al fiscal federal Matías Scilabra. El trabajo demandó meses y, posiblemente, más de un año.

El año pasado, en un campo de Arequito, departamento Caseros, fueron descubiertos bultos arrojados desde un avión. Cuando Gendarmería llegó al lugar y analizó la sustancia, confirmó que se trataba de cocaína.

Para ese momento, los hermanos Bilbao ya habían caído en desgracia: ambos estaban presos. La investigación posterior —con infiltrados dentro de las organizaciones criminales— permitió reconstruir dos aspectos clave: que los Bilbao seguían vinculados a la maniobra y que el operativo había sido ejecutado por otros dos hermanos que ya figuraban dentro de la estructura narco: los Borras.

droga avioneta villa elisa El recuento de la droga frente a testigos arrojó que son 321 con 285 gramos. Es la segunda avioneta en solo una semana en territorio santafesino gentileza

Se trata de Santiago Emanuel Borras, de 35 años, y Juan Cruz Borras, de 27, ambos prófugos y con pedido de captura activo.

Los Borras

Todos son rosarinos: los Bilbao, actualmente presos; y los Borras, prófugos y buscados.

Los Borras tuvieron que independizarse a la fuerza cuando los Bilbao terminaron detenidos. A partir de allí comenzaron a manejar su propia estructura: establecieron contactos en Bolivia, compraron la droga, organizaron la logística, contrataron piloto y copiloto bolivianos y montaron la operatoria para traer los cargamentos.

Sin embargo, a diferencia de otras bandas vinculadas al narcotráfico rosarino, no operaban desde los puertos de Rosario. Lo hacían a través de puertos ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Ahora quedaron definitivamente expuestos y son buscados intensamente en Argentina. El pedido de captura tiene alcance internacional y también son requeridos por Interpol.