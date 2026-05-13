Solana Sierra sigue encendida en el polvo de ladrillo y se metió en cuartos en Parma

La marplatense Solana Sierra le ganó a la eslovena Kaja Juvan por 3-6, 6-2 y 6-2 y se metió en cuartos de final del WTA 125 de Parma.

La tenista marplatense ratificó su gran momento sobre canchas lentas y avanzó a los cuartos de final del WTA 125 de Parma, en la antesala de Roland Garros. Venció en tres sets a la eslovena Kaja Juvan y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Dayana Yastremska.

Solana Sierra continúa atravesando uno de los mejores pasajes de su carrera y volvió a demostrarlo este miércoles en Italia. La argentina derrotó a la eslovena Kaja Juvan por 3-6, 6-2 y 6-2, para instalarse en los cuartos de final del WTA 125 de Parma y seguir sumando confianza de cara a Roland Garros.

La marplatense necesitó una hora y 38 minutos para revertir un partido que comenzó adverso, pero en el que terminó imponiendo su ritmo y consistencia desde el fondo de la cancha. Luego de ceder el primer parcial, reaccionó con autoridad y dominó los dos sets siguientes para quedarse con una victoria clave en la gira sobre polvo de ladrillo.

Con este triunfo, Sierra alcanzó su séptima victoria de la temporada sobre esta superficie, ratificando el crecimiento que mostró en las últimas semanas, especialmente en los WTA 1000 de Madrid y Roma, donde también dejó buenas sensaciones.

Los números reflejaron la solidez de la argentina: concretó seis de las ocho oportunidades de quiebre que dispuso y ganó más del 54% de los puntos totales del encuentro. Además, mostró firmeza con su primer servicio, obteniendo el 72,5% de efectividad en esos puntos.

La dura prueba que se le viene a Solana Sierra en Parma

La mejor tenista argentina del ranking WTA y única representante nacional en el cuadro principal femenino de Roland Garros ahora tendrá una prueba de alto nivel en cuartos de final. Allí se medirá con la ucraniana Dayana Yastremska, actual número 52 del mundo.

El antecedente reciente alimenta la ilusión de Sierra. Hace menos de un mes ya enfrentó y derrotó a Yastremska en la primera ronda del WTA 1000 de Madrid, en un intenso encuentro que se extendió durante más de dos horas y media.

En la previa del Grand Slam parisino, Solana Sierra sigue acumulando triunfos, confianza y señales de crecimiento en el circuito internacional.