El informe de Bryan Ferreyra luego del escándalo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú

La planilla del árbitro detalla los incidentes que derivaron en la interrupción del partido y contiene testimonios que serán determinantes para el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA

La r esolución del escándalo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá analizar un documento fundamental para definir lo que pasará con la serie correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. Se trata del informe arbitral de Bryan Ferreyra, que incluye detalles comprometedores.

El encuentro, disputado en el Estadio Abel Sastre, fue interrumpido cuando el conjunto chubutense se imponía por 3-1 y tenía encaminada la clasificación a los cuartos de final. Cuando faltaban nueve minutos para el final, Nahuel Galardi, arquero del Botellero, se desplomó en su área y se mostró aturdido por una explosión cercana. "A los 81 minutos de juego detuve el encuentro debido a que mi cuarto árbitro, Sr. Juan Nebietti, me informa que el arquero visitante se encontraba en el suelo luego de escuchar una detonación de un fuego artificial. Acto seguido, mi asistente número 1, Sr. Matías Bianchi, me comunica que pudo observar la situación y que este fuego de artificio habría detonado en el aire en el sector donde se encontraba el arquero visitante, Sr. Nahuel Galardi", precisó el juez principal en la planilla compartida por El Gráfico.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando el cuerpo arbitral se acercó para comprobar la salud del arquero. Ferreyra advirtió que numerosos integrantes de la delegación visitante habían ingresado al campo y reclamaban que el partido no continuara. Así lo dejó asentado: "Veo ingresar a la totalidad del cuerpo técnico y sustitutos del banco de Deportivo Maipú. Una vez en el lugar veo que el arquero visitante se encontraba en el suelo y estaba siendo tratado por su cuerpo médico, que instantáneamente comenzaron a manifestar a viva voz: 'Hay que suspenderlo, no podemos seguir así, nos vamos, no vamos a jugar'".

En medio de la concentración de personas alrededor de Galardi, el juez también registró una frase que podría tener especial relevancia en la investigación disciplinaria. Según su relato, alguien le habría indicado al arquero que permaneciera en el piso para forzar la interrupción: "Yo sigo en cercanía al arquero junto con mi equipo arbitral y escuchamos, sin identificar quién había sido dada la cantidad de gente acumulada, decirle al arquero: 'Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende'".

A su vez, Ferreyra dejó asentado que ofreció la asistencia del médico del equipo local, pero Marcelo Baamonde, integrante de la delegación mendocina, se opuso. La situación también complicó el ingreso de la ambulancia: "No puede ingresar la ambulancia ya que se lo impedían jugadores sustitutos del club Deportivo Maipú que se encontraban obstaculizando la puerta de ingreso".

Ante ese impedimento, el médico y el ayudante de la ambulancia tuvieron que entrar caminando al terreno para revisar a Galardi. El resultado de los controles fue uno de los puntos más importantes del informe, ya que los profesionales consideraron que podía seguir atajando: "Luego le realizan chequeos a dicho arquero y minutos más tarde me informan que el mismo estaba en condiciones de seguir jugando y no presentaba ningún síntoma que le impida continuar". Además, Ferreyra indicó que incorporó al sistema los certificados médicos originales, firmados por Gustavo Acuña (M.P. 2074).

Pese a la evaluación sanitaria, Maipú mantuvo su postura de no continuar el encuentro y pidió que Galardi fuera trasladado. Como la ambulancia todavía no podía ingresar con normalidad, el árbitro dispuso utilizar el carrito camilla. "Una vez que dicho vehículo ya se encontraba con el arquero sentado en el mismo y se dirigían hacia una sala de primeros auxilios del estadio, a la mitad del recorrido es interceptado y frenado por jugadores y cuerpo técnico de Deportivo Maipú, quienes luego de detenerlo bajan al arquero al suelo, en el cual nuevamente se generan empujones entre ambos equipos", indicó.

Después de superar ese episodio, el personal médico logró trasladar nuevamente al futbolista hasta la ambulancia, acompañado por profesionales de ambos clubes. Tras una espera de aproximadamente 15 minutos (en total fue casi una hora de demora), el árbitro reunió a los presidentes y capitanes para comunicar la decisión definitiva: "Dado que el arquero no regresó luego de una espera prudencial, decidí suspender el encuentro".

De esta manera, quedaron pendientes 12 minutos de juego (nueve reglamentarios y tres de adición), con Deportivo Madryn 3-1 arriba en el marcador. El Tribunal de Disciplina deberá analizar el informe y resolver el expediente durante esta semana, debido a que el ganador de la serie tendrá que disputar los cuartos de final del Reducido contra Gimnasia de Jujuy por el segundo ascenso el próximo fin de semana.

Horas después de la suspensión, hubo cruce de certificados médicos, fuertes comunicados en redes sociales y escandalosas acusaciones entre Gabriel Viglianti y Ricardo Sastre, presidentes de las instituciones, en exclusiva con TyC Sports.

El futbolista fue atendido en la Clínica Santa María y, el domingo por la mañana, Maipú publicó en sus redes un certificado médico con el siguiente diagnóstico: "El futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia".

Deportivo Madryn, con otro comunicado, desmintió lo publicado con el certificado "original" y argumentando que "a diferencia del certificado difundido por el club visitante, aquí puede verse el sello original del médico con el número de matrícula del profesional".