El récord de Colón que sigue vigente pese al rápido ascenso de Godoy Cruz

Godoy Cruz regresó a Primera División exactamente 365 días después de su descenso. Sin embargo, Colón sigue encabezando un ranking de regreso a la A.

El ascenso de Godoy Cruz volvió a poner sobre la mesa una estadística que tiene a Colón como protagonista. El conjunto mendocino consiguió regresar a Primera División después de permanecer apenas una temporada en la Primera Nacional: entre su descenso, producido en noviembre de 2025, y la victoria de este domingo ante Tristán Suárez, que le permitió conseguir el primer ascenso, transcurrieron exactamente 365 días.

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Se trata de uno de los retornos más rápidos del fútbol argentino en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, todavía está lejos de la marca que consiguió Colón en 2014, cuando necesitó apenas 197 días para recuperar su lugar en la máxima categoría, luego del descenso sufrido en la temporada anterior.

Axel Rodríguez, ex-Colón, anotó el segundo gol del triunfo de Godoy Cruz para lograr el ascenso ante Tristán Suárez.

El dato fue difundido por el periodista Silvio Maverino, quien elaboró un ranking con los equipos que menos tiempo necesitaron para regresar a Primera División. Allí, el Sabalero aparece en lo más alto, seguido por Argentinos Juniors, que en 2014 tardó 224 días. El podio lo completa Aldosivi, con 312 días, en su retorno de 2017-2018.

Detrás aparecen Godoy Cruz, en su primer ascenso de 2007-2008, con 349 días; Independiente, con 361; y River y Olimpo, ambos con 363 días. Ahora se suma nuevamente el Tomba, con los 365 días que necesitó para volver a la elite.

Colón, el regreso más rápido del siglo

La estadística también permite dimensionar la particularidad de aquella campaña sabalera. En 2014, Colón consiguió regresar a Primera en apenas medio año, una marca que comparte con Argentinos Juniors en el registro de temporadas en las que descendió y volvió a ascender dentro del mismo año calendario.

En el listado general de equipos que menos tardaron en recuperar su lugar en Primera aparecen, además, Arsenal, Aldosivi, Independiente, Olimpo, River y Quilmes, entre otros. Pero ninguno consiguió superar el registro de 197 días del conjunto santafesino.

La ilusión de repetir la historia para Colón

Mientras Godoy Cruz celebra su regreso, Colón transita su propio camino con el mismo objetivo. El equipo conducido por Iván Delfino comenzó con el pie derecho su participación en el Reducido de la Primera Nacional, al derrotar por 1-0 a Ferrocarril Midland en el Brigadier López y avanzar a los cuartos de final.

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El Sabalero sabe que todavía tiene un recorrido exigente por delante, pero mantiene encendida la ilusión de conseguir el segundo ascenso y recuperar su lugar en la máxima categoría. La historia de 2014 permanece como una referencia y un motivo de orgullo, aunque el desafío actual tiene sus propias dificultades.

Colón sigue siendo el dueño del regreso más rápido a Primera División en el siglo XXI. Godoy Cruz acaba de demostrar que es posible volver en apenas un año, mientras el Sabalero intenta transformar ese antecedente histórico en una nueva realidad deportiva.