Los supermercados de Santa Fe vendieron menos: el consumo sigue por debajo de los niveles de 2023

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) reveló que las ventas acumularon una caída del 1,9% en los primeros ocho meses de 2026 en la provincia. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores aparece como uno de los principales factores

Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe registraron una baja interanual acumulada del 1,9% durante los primeros ocho meses de 2026 con respecto a 2025, ubicándose además un 2,4% por debajo de los niveles de 2023 para el mismo período. El fenómeno responde de manera directa a la erosión de los ingresos de los trabajadores , según advierte un informe sectorial del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) .

“La caída del consumo, y por lo tanto la caída de las ventas en los supermercados, es algo que golpea a todos los argentinos”, indicó Florentina Martoccia , politóloga e integrante del Cepa en Rosario, en diálogo con De Boca en Boca (Radio 2). La especialista señaló que esta contracción “tiene que ver sobre todo con un problema en los ingresos”, configurando un escenario donde 2026 se consolida como un año con un consumo muy golpeado para los santafesinos .

De acuerdo con el relevamiento oficial difundido por el observatorio del Centro, basado en datos del Indec y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Oede), la facturación real acumulada en los primeros ocho meses de 2026 alcanzó $27.155 millones menos en comparación con el mismo período de 2023 (a precios de agosto de 2026).

Radiografía del retroceso

El deterioro del consumo no muestra una recuperación homogénea en las grandes superficies comerciales de la provincia, que abarcan un panel de 119 bocas de expendio relevadas.

En el caso de productos electrónicos y artículos para el hogar, se registró una retracción del 0,6% respecto a 2025, mientras continúan desplomados un 18,2% por debajo de 2023, evidenciando un daño acumulado que el sector no logra revertir.

En la comparación general, el consumo global se sitúa también un 0,1% por debajo de 2024, confirmando que las transacciones en los grandes canales formales siguen sin alcanzar los parámetros previos al ciclo de ajuste.

En términos globales, la variación de las ventas de supermercados entre noviembre de 2023 y junio de 2026 acumula una caída de $100.907 millones a precios constantes de junio de 2026.

Reducción de la masa salarial

El informe de Cepa vincula de forma directa la caída del consumo con la evolución de los ingresos registrados. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, los trabajadores formales de la provincia sufrieron una pérdida del 6,7% en su poder adquisitivo (promedio móvil anual deflactado por el IPC oficial del Indec).

Si bien se registró un repunte parcial a fines de 2024 y principios de 2025, en junio de 2026 los salarios reales todavía se encontraban un 0,7% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

No obstante, al aplicar la serie de inflación ajustada según la canasta del ENGHo 2017-2018 (metodología reclamada por organismos como el FMI), el escenario es aún más adverso: los salarios no muestran recuperación y se ubican un 10,9% por debajo del período base de noviembre de 2023.

La pérdida por trabajador y por hogar

Considerando la totalidad de los 509.851 trabajadores registrados en el sector privado santafesino hasta marzo de 2026, el impacto económico individual y agregado se traduce en cifras millonarias a precios de junio de 2026:

- Por trabajador: la pérdida de poder adquisitivo acumulada asciende a $1.846.544, calculada con el IPC vigente del Indec, y trepa hasta los $6.684.726 si se toma como referencia el IPC ENGHo 17/18.

- Masa salarial total perdida: para el conjunto de los hogares santafesinos, esto representa una masa de ingresos no percibidos de entre $941.462 millones (IPC vigente) y $3.408.214 millones (IPC actualizado).

Martoccia apuntó que, en este contexto, también es necesario contemplar el agravante del nivel de endeudamiento de las familias, que consumen “mucho más con tarjeta de crédito”.

Esto, advirtió, no representa “una solución al problema de la falta de ingresos”, sino una alternativa que puede perjudicar todavía más al consumidor.