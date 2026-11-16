La Perla ganó el clásico y sacó boleto a los cuartos de final del Clausura

En el estadio Lolo Bossio, La Perla derrotó en la definición por penales a Nobleza de Recreo por 5 a 4, y fue clave la actuación del arquero visitante Lisandro Argani

La Perla del Oeste se impuso en la definición por penales a Nobleza y sacó el boleto a cuartos de final.

Se completó la primera fase de playoffs del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina. A los triunfos conseguidos por La Salle Jobson sobre Ateneo, Unión con goleada ante Cosmos y Ciclón Racing en Candioti, se sumó La Perla del Oeste que festejó por partida doble, ya que lo hizo ante su clásico rival, en condición de visitante y en la definición por penales, con una estupenda actuación del arquero visitante, Lisandro Argani.

La edición número 23 del clásico de Recreo quedará en la historia, ya que por primera vez el choque entre Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste tuvo un capítulo de eliminación directa en una instancia de la Liga Santafesina de Fútbol. En un encuentro donde ninguno de los dos equipos logró sacarse diferencias, terminaron igualando 0 a 0 durante el tiempo reglamentario.

De esta manera, la definición llegó desde los doce pasos, donde el conjunto azulgrana se impuso, en condición de visitante, por 5 a 4 ante el Vizcachero y se quedó con la clasificación a los cuartos de final, y en la próxima instancia a Sanjustino en condición de visitante.

Fue clave en la definición desde el punto de penal la actuación del arquero visitante Lisandro Argani, que logró contener el primer remate del conjunto local ejecutado por Rodrigo Ortíz. En la Vizcachera marcaron sus respectivas ejecuciones fueron Klenzi, Montenegro, Mansilla, Menna, mientras que para el azulgrana lo hicieron Fernando Márquez, Facundo Casas, Nahuel Medina, Germán Mayenfisch e Ivo Quiróz.

La Vizcachera cayó frente a su clásico rival tras haber igualado 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

-Resultados Play Offs (Primera fase)

La Salle Jobson 1 (Benjamín Maciel) – Ateneo Inmaculada 0

Juventud Unida 0 – Ciclón Racing 1 (Lázaro Haesler)

Unión 4 (Mario Mosset, Thiago Fernández y Nicolás Puebla x2) – Cosmos 1 (Diego Fornillo)

Nobleza 0 – La Perla del Oeste 0 (Por penales ganó La Perla 5-4)

-Cruces de cuartos de final:

Sanjustino – La Perla del Oeste

Colón de San Justo – Ciclón Racing

Náutico El Quillá – La Salle Jobson

Universidad – Unión

Síntesis

Nobleza 0 (4)- La Perla 0 (5)

Nobleza: Gerónimo Acosta, Leonel Quinteros, Ignacio Montenegro, Luis Klensi, Adriano Villalba; Jesús González, Matías Menna, Cristian Finucci, Augusto Moschino, Leandro Mansilla y Geremías Zalazar. DT: Mario Donetti. Suplentes: Ezequiel Coianiz, Agustín Chacón, Marcos Sterli, Jonatan Perezlindo, Adrián Berón, Rodrigo Ortíz y Facundo Chacón.

La Perla del Oeste: Lisandro Aragni, Erick Wenck, Nahuel Mar, Facundo Casas, Nahuel Medina, Ivo Quiroz, Julio Ocampo, Amir Navarro, Fernando Márquez y Emanuel Fassi. DT: Andrés Formento. Suplentes: Andrés Taborda, Rabel Osta, Arián García, Mauro Romero, Germán Mayenfisch, Juan Muntaner, Leandro Mayenfisch.

Goles: No hubo.

Nobleza 4: (Klenzi, Montenegro, Mansilla, Menna)

La Perla 5: (Fernando Márquez, Facundo Casas, Nahuel Medina, Germán Mayenfisch, Ivo Quiróz)

Cancha: estadio Lolo Bossio

Árbitro: Carlos Córdoba (LSF)