La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

Fue una investigación de cuatro meses, que comenzó cuando promediaba el mes de julio en el barrio La Lata. Los pesquisas de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron tres viviendas que funcionaban como puntos de venta, aprehendieron a los siete principales investigados y les secuestraron dosis de cocaína y de marihuana fraccionadas y acondicionadas para la venta y el consumo.

Este fin de semana, y como corolario de una investigación policial y judicial iniciada a mediados de julio por pesquisas e investigadores del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio La Lata de la ciudad de Rosario, fueron ejecutados tres allanamientos simultáneos en viviendas utilizadas para el acopio, la distribución y la venta de drogas al menudeo. En los procedimientos aprehendieron a cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad.

La investigación comenzó en julio pasado y estuvo a cargo de los pesquisas de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA). Mediante tareas de campo y de inteligencia, establecieron que los tres inmuebles articulados por los miembros de la organización criminal eran puntos de venta de estupefacientes, e identificaron a los integrantes de la banda y el rol que cumplía cada uno.

La investigación fue dirigida por la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico (Ufemi) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, a cargo del fiscal Diego Giro. Con las pruebas reunidas, la jueza Luciana Vallarella fue quien ordenó los allanamientos de los tres inmuebles.

Tiroteos y violencia

La investigación que realizaron los federales en el barrio La Lata tuvo como premisa también los enfrentamientos armados y las balaceras por la disputa territorial entre grupos desprendidos de la organización criminal «Los Monos» y otras bandas que buscan controlar los puntos de venta de drogas en el sector. Una pelea violenta por el mercado de la venta de drogas al menudeo, que tiene a los vecinos como rehenes permanentes.

Elementos probatorios incriminantes

Durante la ejecución de cada uno de los tres allanamientos simultáneos, los pesquisas registraron los inmuebles y secuestraron dosis de cocaína y de marihuana listas para su venta, elementos de corte y fraccionamiento de drogas, cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, cinco chips de telefonía y otros elementos de interés para la causa.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía Federal Argentina (PFA), que hizo lo propio con la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del MPA. Su fiscal, Diego Giro, ordenó que las siete personas aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que fueran llevadas y revisadas físicamente en Medicina Legal, y que fueran identificadas y alojadas en dependencias policiales. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.