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Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

El ataque ocurrió en los primeros minutos de este viernes, cuando un desconocido arrojó una piedra contra la unidad que cruzaba el puente que une Santa Fe y Santo Tomé. El impacto provocó daños en el vehículo. El conductor denunció lo sucedido al 911 y no hubo personas detenidas.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de noviembre 2026 · 09:59hs
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Un colectivo de la empresa Zenit fue atacado con una piedra en el puente Carretero.

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Un colectivo de la empresa Zenit fue atacado con una piedra en el puente Carretero.

En los primeros minutos de la madrugada de este viernes, un colectivo de la empresa Zenit fue apedreado mientras circulaba por el puente Carretero, que conecta las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Un desconocido arrojó una piedra contra la unidad y provocó daños en el vehículo.

El episodio ocurrió poco antes de la 1, cuando el conductor, un hombre de 53 años, transitaba por la estructura. Tras recibir el impacto, llegó hasta uno de los cabezales del puente, detuvo la marcha y comunicó lo sucedido a los operadores de la central de emergencias 911.

La denuncia y el operativo policial

Minutos después, llegaron al lugar efectivos de Orden Público de la Cuarta Zona y del Comando Radioeléctrico, ambos dependientes de la ciudad de Santo Tomé.

Los policías dialogaron con el chofer, quien explicó que sintió el impacto de una piedra contra el colectivo, aunque no logró observar al agresor ni aportar características físicas o detalles sobre su vestimenta.

Ante esta situación, los efectivos realizaron un relevamiento entre las personas que circunstancialmente circulaban por el puente para intentar localizar posibles testigos que pudieran aportar información sobre el atacante.

Daños en el colectivo e intervención de la Fiscalía

Los agentes labraron el acta correspondiente y dejaron constancia de que la empresa Zenit figura como damnificada, mientras que el conductor quedó registrado como denunciante.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso la identificación de posibles testigos y la constatación de los daños ocasionados en la unidad. La causa fue caratulada provisoriamente como daño y, hasta el momento, no se registraron personas aprehendidas.

colectivo piedras puente Carretero
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