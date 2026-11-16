Unión sigue de cerca el gran momento de Kevin Zenón y espera un ingreso millonario

Kevin Zenón atraviesa un destacado presente en Atlas, con dos goles y tres asistencias en seis partidos. Unión debe cobrar más de un millón de dólares.

Unión sigue atento a lo que sucede con Kevin Zenón en el fútbol mexicano. El volante zurdo atraviesa un gran comienzo en Atlas, donde rápidamente se convirtió en una de las piezas destacadas del equipo que conduce Hernán Crespo.

Pero su actualidad deportiva también tiene un impacto directo en las arcas rojiblancas: el club santafesino tiene derecho a percibir el 20% de la transferencia que Boca concretó con la institución mexicana.

Cómo se cerró la operación que beneficia a Unión por Kevin Zenón

La operación se cerró en seis millones de dólares, cifra que Atlas puso sobre la mesa para quedarse con la totalidad de la ficha del futbolista. Boca tenía el 80% de los derechos económicos, mientras que el porcentaje restante correspondía a Unión. De esta manera, al Tate le corresponden 1.200.000 dólares, una suma importante que representa un nuevo ingreso derivado de la transferencia del jugador surgido en el club.

En septiembre, Zenón dejó Boca después de perder terreno en la consideración del cuerpo técnico y encontró en México el escenario ideal para recuperar protagonismo. Su adaptación fue rápida: en apenas seis presentaciones del Apertura de la Liga MX acumula dos goles y tres asistencias, con 491 minutos disputados.

El correntino, de 25 años, se transformó en uno de los nombres importantes de Atlas, que ocupa el quinto puesto de la tabla con 27 puntos. Su rendimiento volvió a poner en primer plano las condiciones futbolísticas que había mostrado durante su etapa en Unión, antes de pasar al Xeneize en 2024.

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En Boca, Zenón disputó 92 partidos, convirtió 12 goles y aportó ocho asistencias. Había tenido un comienzo con protagonismo, especialmente durante el ciclo de Diego Martínez, pero con el paso del tiempo perdió continuidad y terminó buscando una salida para relanzar su carrera.

Unión espera el cobro por Kevin Zenón

Para Unión, mientras tanto, su presente tiene una doble lectura. Por un lado, la satisfacción de ver a un futbolista formado en la institución recuperar su mejor versión en otro contexto. Por el otro, la expectativa de recibir los 1,2 millones de dólares correspondientes a su participación en la operación que lo llevó a México.

Así, cada buena actuación de Zenón en Atlas también mantiene la atención del mundo rojiblanco sobre un negocio que dejó un ingreso significativo para el club santafesino.