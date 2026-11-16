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Colón de San Justo ganó en Rafaela y es finalista del Regional Amateur

En el estadio Néstor Zenklusen, Colón de San Justo superó por 2 a 1 Ben Hur, se metió en la final de la Región Litoral Sur, y aseguró su participación en el Argentino del Interior 2027

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2026 · 08:46hs
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Por las semifinales del Regional Litoral Sur

fotos gentileza Facundo Repetto (@colonandroll).

Por las semifinales del Regional Litoral Sur, Colón de San Justo superó 2 a 1 Ben Hur de Rafaela.

Colón de San Justo volvió a escribir una página inolvidable en Rafaela. Como en aquella histórica campaña 2023/2024, cuando conquistó la Región Litoral Sur, el Conquistador volvió a superar una instancia decisiva en el estadio Néstor Zenklusen en barrio Parque ilolay en la ciudad cabecera del departamento Castellanos. Esta vez fue con un triunfazo por 2 a 1 ante Ben Hur, cerrando la serie con un global de 4 a 1 para alcanzar una nueva final regional del Federal Amateur. Con esta clasificación el elenco de Mauricio Chiementín aseguró, como mínimo, el ascenso deportivo al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027.

Colón de San Justo logró clasificar a la final del Regional

Colón de San Justo derrotó a Ben Hur en Rafaela por 2 a 1. Enzo Fernández abrió la cuenta para los locales, Maximiliano Ozurak y Tomás Gallay marcaron para la visita. En el resultado global, "El Conquistador" ganó la serie 4-1 y consiguió el pasaje a la gran final.

Desde el primer minuto, Ben Hur jugó un partido urgido por el resultado negativo. El 0-2 en el encuentro de ida obligó a buscar rápidamente un gol para empezar a alimentar la ilusión de revertir la historia. El equipo de Medrano abrió el camino a los 11 minutos con el tanto de Enzo Fernández. A partir de allí llegaron varias situaciones como para llegar a igualar la serie.

Sobre el final del primer tiempo, varios tiros en los palos evitaron que "La BH" pudiera irse al vestuario con el global empatado, sin embargo también el arquero Exequiel Álvarez fue clave para evitar otra caída de su arco.

En el segundo tiempo, los cambios en Ben Hur buscaron revitalizar la ofensiva, pero la falta de eficacia le costó muy caro a los rafaelinos porque primero Maximiliano Ozurak encontró la igualdad antes de los 10 minutos y después, sobre el cierre del partido, Tomás Gallay le dio la victoria, un premio demasiado grande para lo que fue el desarrollo del partido. Colón supo esperar, jugar con la ansiedad de "La BH" y por eso cerró su clasificación a la final regional.

No fue una noche sencilla. Colón comenzó perdiendo 1-0 y sufrió durante una primera mitad complicada. Pero en el complemento apareció una vez más la identidad de este equipo: la garra, el carácter, el sacrificio y esa rebeldía que lo caracteriza.

En el global, el Conquistador se impuso por 4 a 1, y ahora se medir&aacute; con Juventud Unida de Gualeguaych&uacute;.

En el global, el Conquistador se impuso por 4 a 1, y ahora se medirá con Juventud Unida de Gualeguaychú.

En la próxima instancia, el Conquistador se medirá con Juventud Unida de Gualeguaychú, que viene de imponerse a Atlético Paraná por penales. Juventud Unida de Gualeguaychú empató 1-1 ante Atlético Paraná como local y se impuso 5-3 en los penales para sacar su boleto a la llave decisiva de la región. En la tanda de penales, el elenco de Gualeguaychú mostró máxima eficacia al convertir todos sus remates. A ellos se le sumó la intervención del arquero Francisco Peralta, quien contuvo el primer disparo rival para encarrilar una serie que se cerró con un 5-3. La ida se disputará en el Mercedes Alesso de Bieler, y la vuelta en el estadio los Eucaliptos.

Síntesis

Ben Hur 1- Colón de San Justo 2

Ben Hur: Pedro Bravo; Franco Villalba, Leandro Sola, Martín Alemandi y Ramiro Contrera (Fabrizio Ghiggia); Juan Bessone (Facundo Hang), Yahir Zunis, Bautista Bessone (Genaro Comba) y Enzo Fernández; Gastón Monserrat (Kevin Velázquez) y Diego López (Juan Giacinti). Suplentes: Maximiliano Bruno y Alfonso Bessone. DT: Marcelo Medrano.

Colón de San Justo: Ezequiel Álvarez; Ismael Quilez, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega y Osvaldo Arroyo; Alexis Palacios (Mauricio del Giudice), Brian Minotti (Ignacio Mena), Guido Rancez (Diego Pariani) y Augusto Sonsogni (Claudio Albarracín); Matías Fantín y Maximiliano Osurak (Tomás Gallay). Suplentes: Facundo Velázquez y Jonatan Blanco. DT: M. Chiementin.

Goles: 11′ Enzo Fernández (BH); 54′ Maximiliano Osurak (C) y 85′ Tomás Gallay (C).

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Leandro Domínguez.

Colón de San Justo Rafaela Regional Amateur
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