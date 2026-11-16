Villarruel, manager de Morón: "El candidato es Colón, no nos podemos comparar"

El manager de Morón habló con Radio Gol 96.7 y reconoció que, por estructura, historia e institución, Colón tiene la responsabilidad de pelear por el ascenso.

La serie entre Colón y Deportivo Morón ya empezó a jugarse fuera de la cancha. En la previa de un enfrentamiento que promete mucha tensión, Leandro Villarruel, manager del conjunto bonaerense, habló con Radio Gol 96.7 y no esquivó la pregunta sobre quién carga con la responsabilidad de ser candidato en esta instancia del Reducido. Su respuesta fue contundente: para él, ese lugar le corresponde al Sabalero.

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"Para mí el candidato es Colón. Por estructura, por historia, por institución, por el campeonato, esa responsabilidad la tiene que tener Colón", afirmó Villarruel, que luego profundizó su mirada sobre las diferencias entre el club santafesino y el resto de los equipos que siguen en carrera por el segundo ascenso.

"Nosotros ni ninguno de los clubes de los ocho que estamos pugnando por este ascenso podemos compararnos. No nos podemos comparar en estructura, en instituciones, en títulos, en cantidad de socios, en cantidad de hinchas. Es una realidad. Después, adentro de la cancha todo se empareja", expresó.

El dirigente también reconoció que Colón llega en un momento de crecimiento futbolístico, especialmente por la solidez que consiguió en el tramo final del campeonato. En ese sentido, mencionó a varios futbolistas que vienen levantando su nivel y destacó el trabajo defensivo del equipo conducido por Iván Delfino.

"Ha mejorado mucho en los últimos partidos, se ha hecho muy sólido defensivamente. Talpone está haciendo muy bien las cosas, Giménez está metiendo buenos partidos, se han asentado los laterales y ha levantado mucho Toledo", analizó.

Una serie que promete ser muy pareja entre Colón y Morón

Villarruel no ocultó que espera un enfrentamiento exigente entre dos equipos que tuvieron un rendimiento destacado jugando como locales, pero que encontraron mayores dificultades fuera de casa. Para el manager de Morón, esa característica responde también a una particularidad de la Primera Nacional.

"Es una categoría donde las localías en general son muy fuertes. Los equipos convocantes como Colón o Morón tienen a la gente que te empuja y, además, son equipos que intentan jugar", explicó.

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En esa línea, anticipó un cruce de alto voltaje: "Me parece que son dos equipos buenos y van a sacar chispas. Ojalá podamos hacer un buen juego allá en Santa Fe y después definir la serie en casa".

El primer encuentro, en principio, se disputaría el próximo sábado a las 18 en el estadio Brigadier López, aunque todavía resta la confirmación oficial. Sobre la posibilidad de jugar ese día, Villarruel señaló que desde Morón no existen inconvenientes: "Nosotros no tenemos problema con el día. En realidad, tiramos para que vaya el sábado".

La preparación y el respeto por Colón

El manager también contó cómo trabaja el cuerpo técnico encabezado por Walter Otta durante una semana de definición. Según explicó, el aspecto emocional adquiere un peso determinante y por eso buscan que los futbolistas lleguen distendidos al partido.

"Trabajamos mucho desde lo lúdico, mucho juego con pelota, que el jugador esté distendido y no sienta todo el tiempo que está jugando un partido antes de jugarlo. Creemos que es la mejor forma para llegar bien a los 90 minutos y ahí sí vaciarte en la cancha", detalló.

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En cuanto a la planificación futbolística, Villarruel consideró que el formato de 180 minutos no modificará sustancialmente la propuesta de Morón, aunque sí obliga a estudiar en profundidad las virtudes del adversario. "Tenemos en cuenta al rival y el potencial que tiene Colón, pero nosotros tenemos lo nuestro también y vamos a hacer que la serie sea pareja", remarcó.

Por último, dejó una frase que dimensiona lo que hay en juego para ambos clubes: "El que pase esta serie tiene muchas chances de llegar a la final". Y completó su deseo con una expectativa compartida: que sea una llave atractiva para el público y que se resuelva dentro de la cancha.