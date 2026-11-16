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Tres peajes de la autopista Rosario-Santa Fe funcionarán únicamente con Telepase desde diciembre

Las estaciones de peajes ubicadas en los kilómetros 16, 30 y 143 dejarán de contar con atención manual. Cómo adherirse al sistema

16 de noviembre 2026 · 11:44hs
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Tres estaciones de la autopista Rosario-Santa Fe dejarán de contar con atención manual.

Tres estaciones de la autopista Rosario-Santa Fe dejarán de contar con atención manual.

Las estaciones de peajes ubicadas en los kilómetros 16, 30 y 143 de la autopista Rosario-Santa Fe dejarán de contar con atención manual y funcionarán exclusivamente con Telepase a partir del 1 de diciembre. Desde esa misma fecha, comenzarán a aplicarse multas a los vehículos que circulen sin estar adheridos al sistema y sin contar con el dispositivo correspondiente.

Cómo realizar el trámite

A partir del lunes 16 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, los usuarios podrán solicitar su dispositivo TAG de Telepase directamente en las cabinas de atención manual de las estaciones mencionadas. El personal de peaje les entregará gratuitamente el dispositivo junto con un folleto instructivo que explica paso a paso cómo realizar su habilitación. También podrán retirarlo en los puntos de atención habilitados de la autopista o en cualquiera de los puntos oficiales del país.

La adhesión al sistema es gratuita y permite atravesar las estaciones de peaje sin detenerse, ya que el pago se realiza de manera automática a través del medio de pago asociado. Además, los usuarios de Telepase pueden acceder a importantes bonificaciones en las tarifas de peaje, lo que representa un beneficio adicional para quienes utilizan habitualmente la autopista.

También pueden consultar sus facturas, revisar el detalle de sus pasadas y gestionar sus medios de pago mediante la plataforma de autogestión web www.telepase.com.ar/login

Puntos de atención Telepase

La adhesión y entrega del dispositivo es gratuita y puede gestionarse en los siguientes puntos de atención de la autopista Rosario-Santa Fe:

►Km 141. Peaje Troncal Sauce Viejo. Lunes a viernes de 8 a 13.30 y de 14.30 a 20. Sábados de 8 a 13.30.

►Km 28. YPF La Ribera. Lunes a viernes de 8 a 16.

También se puede gestionar la adhesión en los puntos oficiales de Telepase habilitados en todo el país.

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