Uno Santa Fe | trabajo

El mito del trabajo para toda la vida entra en crisis: llega el "pasaporte laboral"

Muchos jóvenes ya no ven la rotación como una mancha en el currículum

13 de diciembre 2025 · 11:27hs
El mito del trabajo para toda la vida entra en crisis: llega el pasaporte laboral

gentileza

El trabajo para toda la vida ya no es un ideal para las nuevas generaciones, que priorizan flexibilidad, propósito y nuevas experiencias laborales, de acuerdo con especialistas en recursos humanos.

"Hay una modificación enorme en este sentido. Hoy hablamos más de fidelización que de retención. Antes las políticas de Recursos Humanos buscaban retener al talento con pagos o beneficios. Hoy, muchos jóvenes ya no ven la rotación como una mancha en el currículum, sino como un símbolo de crecimiento, movimiento y evolución profesional", sostiene Leandro Cazorla, CEO de Adecco Argentina.

Mientras la casa propia, la familia tradicional y las carreras de por vida dejan de ser un horizonte inmediato para muchos jóvenes, una nueva lógica avanza con fuerza: trabajar para vivir experiencias, aprender, moverse y capitalizar cada etapa. En este escenario, la rotación laboral deja de ser un problema y se convierte en un nuevo activo.

Durante décadas, el camino “correcto” parecía estar escrito: entrar a una empresa, crecer, jubilarse en el mismo lugar, comprar una casa y formar una familia. Hoy, ese recorrido ya no es una hoja de ruta universal.

Según Adecco, las nuevas generaciones están rompiendo con esas estructuras tradicionales y priorizan otros valores: flexibilidad, propósito, bienestar, experiencias y libertad de movimiento.

Así como el ideal de estabilidad absoluta empieza a perder peso, también se transforma la forma de construir una carrera. En lugar de permanecer durante décadas en una misma organización, cada vez más jóvenes eligen acumular experiencias, proyectos, aprendizajes y desafíos diversos.

“Hoy se habla directamente de ‘pasaporte laboral’. Esos ‘sellos’ son experiencias que se pueden capitalizar y que construyen un perfil profesional. El desafío para las empresas es entender que la fidelización ya no pasa solo por el salario, sino por una propuesta de valor más flexible, dinámica y con propósito”, señaló Cazorla.

De la casa propia a las experiencias: el cambio de prioridades que atraviesa todo

Así como para muchos jóvenes viajar, formarse y vivir nuevas experiencias pasó a ocupar el lugar que antes tenía la casa propia como gran objetivo, ese mismo cambio de mentalidad se trasladó al mundo laboral. El trabajo ya no es solo un espacio de permanencia: es un territorio de exploración, aprendizaje y construcción personal.

En este contexto, factores como la flexibilidad, el equilibrio entre vida personal y laboral, el clima de trabajo, el liderazgo cercano y las oportunidades reales de desarrollo ganan protagonismo frente a las propuestas rígidas del pasado.__IP__

Fidelizar en un mercado en movimiento

Aunque en posiciones estratégicas la productividad sigue creciendo con el tiempo y la permanencia continúa siendo clave, el camino para construir compromiso cambió. Hoy las organizaciones ya no pueden apoyarse únicamente en esquemas tradicionales ni en beneficios estandarizados.

“Las empresas tienen que diseñar estrategias de fidelización basadas en propósito, flexibilidad, beneficios personalizados y una lectura real de las diferentes generaciones que conviven dentro de las organizaciones. Hoy la propuesta de valor ya no puede ser lineal ni homogénea”, concluyó Cazorla.

trabajo vida pasaporte

Lo último

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Último Momento
El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Ovación
Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles