Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

En las próximas horas se espera definir si Unión viajará a Uruguay o hará gran parte de la pretemporada en Santa Fe. ¿Qué pasa?

13 de diciembre 2025 · 20:21hs
Unión busca darle un corte definitivo a la planificación de la pretemporada y en las próximas horas podría quedar sellada la decisión. Si bien existe una invitación para viajar a Uruguay para disputar amistosos y, principalmente, apuntalar el trabajo físico, por ahora no hubo respuestas desde la organización respecto a los días ni a los rivales.

Se resuelve en Unión dónde será la pretemporada

A esta falta de definiciones se suma otro punto que genera dudas en el cuerpo técnico: los campos de entrenamiento no terminan de convencer a Leonardo Madelón, que pretende condiciones óptimas para desarrollar la etapa más exigente de la preparación. Esta dilación por parte de la organización del torneo amistoso empieza a inclinar la balanza para que la parte más importante del proceso se realice en el predio Casa Unión.

Lo que ya está descartado es Mar del Plata, una opción que resulta inviable desde lo económico. De todos modos, el entrenador mantiene la idea de salir de Santa Fe para “cambiar el aire”, siempre y cuando estén dadas las condiciones necesarias en lo deportivo y logístico. Lo positivo es que sería a costo cero ir a Montevideo. Es quizás lo más atractivo.

Por eso, las próximas horas serán claves. En Unión no quieren estirar demasiado la espera de respuestas del otro lado del Río de la Plata y buscan resolver cuanto antes si el viaje a Uruguay se concreta o si, finalmente, la pretemporada se desarrollará íntegramente en casa.

Unión pretemporada Uruguay
