José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

Medios de Perú insiste en el supuesto interés de Universitario por el delantero uruguayo José Neris, que deberá volver a Colón, pero sería negociado

13 de diciembre 2025 · 16:07hs
El nombre de José Neris sigue sonando con fuerza en Perú, donde insisten con el interés de Universitario. Mientras tanto, en Colón el escenario parece bastante claro: el atacante difícilmente forme parte del plantel que afrontará la próxima Primera Nacional.

• LEER MÁS: Colón acelera el armado y ya tiene sus primeras caras nuevas para el próximo torneo

Neris se encuentra finalizando su préstamo en Montevideo City Torque, que no hará uso de la opción, y, en los papeles debería regresar al Sabalero, que posee el 65% de su pase. Sin embargo, sería quizás más una formalidad que como una posibilidad, ya que la intención es volver a negociarlo y, si las condiciones lo permiten, concretar una venta.

Colón está atento: en Perú insisten con el interés de Universitario por Neris

En Santa Fe aguardan ahora por un movimiento clave: se espera que el representante del jugador acerque una propuesta a la nueva conducción rojinegra, que evalúa alternativas para desprenderse del delantero en este mercado.

• LEER MÁS: Los jugadores de Colón con contrato que están siendo evaluados por Medrán y Colotto

Mientras tanto, en Perú el interés no se enfría. Universitario mantiene a Neris en su radar, aunque hay un obstáculo central que hoy frena cualquier avance es el monto que estaría pretendiendo Colón, cercano al millón de dólares, una cifra que genera resistencia.

• LEER MÁS: Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Todo indica que el tema tendrá más capítulos en las próximas semanas, con idas y vueltas y posibles intermediarios. Lo que aparece casi como una certeza es que José Neris no será parte del Colón versión Primera Nacional, en un mercado que todavía promete movimiento y definiciones.

