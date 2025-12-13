Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona derrotó 2-0 a Osasuna en el Camp Nou por la fecha 17 de La Liga de España y aprovechó la reciente derrota de Real Madrid para treparse a lo más alto

13 de diciembre 2025 · 19:58hs
Barcelona derrotó 2-0 a Osasuna en el Camp Nou por la fecha 17 de La Liga y aprovechó la reciente derrota del Real Madrid para treparse a lo más alto de la tabla de posiciones. Con un doblete del brasileño Raphinha en el tramo final, el conjunto dirigido por Hansi Flick confirmó su buen momento.

el dominio del equipo blaugrana fue constante a lo largo de los 90 minutos, aunque la ventaja tardó en reflejarse en el marcador. Incluso, Barcelona había logrado abrir la cuenta a los 23 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Ferran Torres, pero la acción fue anulada por un offside milimétrico que generó polémica en el estadio.

Lejos de desordenarse, el equipo catalán mantuvo la posesión, presionó alto y acumuló situaciones de gol hasta encontrar el premio. A los 25 minutos, Raphinha sacó un potente zurdazo desde afuera del área para marcar el 1-0 y, dieciséis minutos más tarde, volvió a aparecer dentro del área para empujar la pelota y sellar el 2-0 definitivo ante Osasuna.

Con este triunfo, Barcelona quedó como único líder del campeonato, con siete puntos de ventaja sobre Real Madrid, que aún debe disputar su partido de la fecha frente al Alavés.

En caso de una victoria del conjunto merengue, la diferencia se reducirá a cuatro unidades, aunque el envión anímico quedó del lado de un Barça que ilusiona a su gente.

Atlético de Madrid ganó y Mallorca y Espanyol sumaron triunfos claves

Atlético de Madrid superó 2-1 a Valencia en el estadio Metropolitano, por la decimosexta fecha de LaLiga. El equipo dirigido por Diego Simeone se impuso con goles de Koke Resurrección, a los 17 minutos del primer tiempo, y Antoine Griezmann, a los 29 del complemento, mientras que el empate transitorio del conjunto visitante fue obra del argentino Lucas Beltrán. Con este resultado, el “Colchonero” se consolidó en el cuarto puesto de la tabla.

El conjunto madrileño dominó gran parte del encuentro con presión alta y control de la pelota. Tras abrir el marcador temprano, sostuvo la iniciativa y, luego de la igualdad del Valencia en el segundo tiempo, reaccionó con personalidad para volver a inclinar la balanza a su favor con el tanto de Griezmann, administrando la ventaja con orden defensivo en el tramo final.

Por otra parte, RCD Mallorca venció 3-1 a Elche y escaló hasta la decimocuarta posición con 17 unidades. El equipo local fue eficaz en los momentos clave del partido y aprovechó las falencias defensivas de su rival, que pese a la derrota se mantiene noveno con 19 puntos y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales.

En otro de los encuentros de la jornada, Espanyol derrotó 1-0 a Getafe como visitante y alcanzó el quinto lugar de la tabla con 30 puntos. El triunfo le permitió al conjunto catalán afirmarse en zona de copas, mientras que el elenco madrileño cayó al octavo puesto con 20 unidades, saliendo momentáneamente de los puestos de clasificación continental.

