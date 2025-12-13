Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Colón busca renovar su defensa y preguntó por Nicolás Dematei, referente de Gimnasia (J). Matías Módolo lo pidió también para Chacarita

En pleno armado del nuevo Colón , el DT Ezequiel Medrán , junto al mánager Diego Colotto , trabajan en la reconstrucción del plantel y entiende que la defensa será uno de los sectores a retocar con mayor profundidad. El claro ejemplo está en la depuración.

Dentro de ese análisis surgió el nombre del zurdo Nicolás Dematei con recorrido y liderazgo, actualmente en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Según pudo averiguar UNO Santa Fe, hubo apenas sondeos para conocer la situación y no se abrió ninguna tratativa.

Dematei, en el radar de Colón

Dematei, nacido en Mercedes el 19 de noviembre de 1987, mide 1,77 metro y atraviesa un momento de plena vigencia. En la última temporada disputó 34 partidos, no convirtió goles y aportó cuatro asistencias, números que reflejan su continuidad y su incidencia dentro del equipo jujeño. Además, tiene contrato vigente con el Lobo hasta diciembre de 2026, un dato no menor a la hora de pensar cualquier salida.

image Colón consultó por Nicolás Dematei.

Hoy el panorama aparece cuesta arriba para Colón: el defensor se siente muy identificado con Gimnasia de Jujuy, donde es referente, titular indiscutido y una voz autorizada dentro del plantel. A eso se suma que Chacarita también lo sigue de cerca y que su entrenador, Matías Modolo, lo tendría entre sus prioridades para reforzar la zaga.

Por ahora, el nombre de Dematei se anota en la lista de posibilidades que analiza el Sabalero, en un mercado que promete ser intenso y donde cada movimiento estará atado a múltiples variables deportivas y contractuales.