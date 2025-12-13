Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó por 2 a 1 al Wolverhampton en el Emirates Stadium por la fecha 16 de la Premier League y está en la cima

13 de diciembre 2025 · 20:06hs
Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó por 2 a 1 al Wolverhampton en el Emirates Stadium por la fecha 16 de la Premier League, y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones con 36 puntos, mientras que Wolves continúa hundido en el último lugar con apenas dos unidades.

el equipo dirigido por Mikel Arteta logró un triunfo ajustado en un encuentro cerrado, que se definió en los minutos finales y con una cuota de fortuna, ya que los dos goles del conjunto londinense llegaron a través de acciones desafortunadas de la defensa rival.

Sam Johnstone, en contra a los 24 minutos del segundo tiempo, abrió el marcador, y Yerson Mosquera, también en propia puerta a los 48 del complemento, selló el resultado. Para la visita había empatado transitoriamente Toluwalase Arokodare a los 45 del segundo tiempo.

En el desarrollo del juego, Arsenal fue protagonista desde la posesión y el control territorial, aunque le costó traducir ese dominio en situaciones claras de gol. Bukayo Saka estuvo cerca de romper el cero a los 25 minutos del complemento con un remate que dio en el palo, mientras que Declan Rice fue la gran figura del encuentro, destacándose por su precisión en los pases, su recuperación en la mitad de la cancha y su influencia en el ritmo del equipo.

Más de la fecha 16 de la Premier League

Por otro lado, Liverpool, Chelsea y Fulham fueron los demás protagonistas de una jornada intensa de la Premier League, con triunfos que tuvieron impacto tanto en la zona alta como en la parte baja de la tabla, en el marco de la decimosexta fecha del campeonato inglés.

El Liverpool venció 2-0 al Brighton en Anfield y quedó a un solo puesto de la clasificación a competencias internacionales. El equipo dirigido por Arne Slot fue superior a lo largo del encuentro y encontró la diferencia gracias a Hugo Ekitike, autor de los dos goles.

El delantero francés abrió el marcador en el primer minuto tras un grosero error defensivo y amplió la ventaja a los 20 del segundo tiempo, sellando una victoria clara y sin sobresaltos.

En Stamford Bridge, Chelsea también se impuso por 2-0 ante Everton y alcanzó el cuarto puesto de la tabla. Los “Blues” dominaron el partido desde la posesión y la presión alta, lo que se tradujo en el gol de Cole Palmer a los 21 minutos de la primera mitad. Antes del descanso, Malo Gusto estiró la ventaja y le permitió al conjunto londinense manejar el complemento con orden, neutralizando cualquier intento de reacción del rival.

Por su parte, Fulham consiguió un triunfo clave al superar 3-2 a Burnley en un duelo directo por la permanencia. Con esta victoria, el equipo local salió del fondo y se ubica decimotercero con 20 puntos, a seis unidades de los puestos de clasificación a copas internacionales. Burnley, en cambio, continúa comprometido en zona de descenso con apenas 10 puntos, tras una nueva derrota que profundiza su delicada situación.

