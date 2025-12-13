Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Desde el MPA detallaron que en el departamento La Capital mientras hay 42 homicidios en lo que va de 2025, hubo 150 personas que se quitaron la vida.

La provincia de Santa Fe cerró noviembre con 15 víctimas de homicidios , según el informe mensual acumulado del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con este registro, el período enero–noviembre de 2025 alcanzó un total de 185 casos , lo que mantiene al año dentro de los niveles más bajos de violencia letal de los últimos doce años.

Los datos surgen de la serie histórica que el MPA elabora desde 2014, donde se observa que el 2025 continúa la tendencia descendente iniciada en 2023. El acumulado actual se ubica claramente por debajo de los picos que caracterizaron períodos anteriores, especialmente entre 2014 y 2015, y nuevamente entre 2020 y 2022, cuando la cantidad de homicidios superaba con amplitud los 250 hechos.

Perfil de las víctimas

El documento también ofrece información sobre la composición demográfica de las víctimas. Los varones jóvenes continúan siendo el grupo mayoritario, especialmente quienes integran la franja de 15 a 34 años. Las mujeres representan un porcentaje muy reducido del total: el informe consigna dos muertes violentas de mujeres en lo que va del año, equivalente al 1,1% de los casos.

intento homicidio barranquitas.jpg El hombre recibió varios disparos mientras se encontraba en la vereda de su casa en barrio Barranquitas gentileza

No obstante, el MPA aclara que no figuran tres hechos en los gráficos de caracterización etaria y de género, correspondientes a dos mujeres trans de 34 años y un varón cuya edad no está precisada. La aclaración es relevante para los análisis que se realizan por identidad y rango etario, aunque no modifica el total de víctimas registradas.

En cuanto al medio empleado, los homicidios con armas de fuego continúan siendo predominantes. La mayoría de los hechos se registran en la vía pública y en contextos de conflictividad interpersonal o vinculados a economías ilegales, aunque el informe no desarrolla en detalle estas categorías en el resumen gráfico.

Preocupa la tasa de suicidios

En relación al apartado de suicidios, el Fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Nessier, detalló que en el departamento La Capital mientras hay 42 homicidios en lo que va de 2025, hubo 150 personas que se quitaron la vida.

"En el departamento La Capital tenemos 42 homicidios en lo que va de 2025, mientras que el año pasado se terminó en alrededor de 36 hechos, en lo que había sido el mayor descenso numérico desde 2014, cuando entra en vigencia el nuevo Sistema de Investigación Penal. En contraposición, en los suicidios, tenemos alrededor de 150 hechos en el departamento La Capital, que ha intervenido un fiscal en una investigación preliminar, y unos 50 más en los seis departamentos restantes que integran la Regional I. Un total de 200 en la Regional que nos compete", explicó Nessier.

Baja de homicidios

En materia de homicidios, aunque el Gran Rosario sigue siendo la zona con mayor incidencia, el informe muestra una disminución a nivel provincial que se reparte de forma más homogénea incluso en el departamento La Capital.

En departamentos donde históricamente la cantidad de homicidios era significativamente menor, como San Justo, San Cristóbal, 9 de Julio o Vera, los registros de este año se mantienen dentro de los niveles bajos observados en 2024. En tanto, ciudades intermedias como Rafaela, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Santo Tomé no presentaron incrementos abruptos que alteraran la tendencia general.