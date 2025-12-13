Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

La campaña de vacunación gratuita recorrerá estos espacios municipales y privados para niños y para adultos mayores. También continuará en distintos espacios públicos de la ciudad.

13 de diciembre 2025 · 20:19hs
Ya se aplicaron 8.414 dosis a más de 4.350 personas a lo largo de las 98 actividades realizadas.

gentileza

Ya se aplicaron 8.414 dosis a más de 4.350 personas a lo largo de las 98 actividades realizadas.

La Municipalidad de Santa Fe continuará durante todo el verano con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La inmunización estará enfocada en alcanzar a los niños, niñas y adultos mayores que asisten a las colonias de vacaciones municipales.

Para ello el municipio recurrirá a los padrones de los chicos inscriptos para conocer qué vacunas les faltan a cada uno, dependiendo su edad, y así dar conocimiento a sus padres y al Centro de Atención Primaria en Salud más cercano a su domicilio para que lo puedan vacunar.

El municipio también se comunicará con colonias de vacaciones privadas para conocer si desean ser incluidas en el programa, y de esta forma mediante el análisis del padrón de colonos conocer a quiénes les hace falta completar el calendario de vacunación.

Por otra parte, los dispositivos de vacunación estarán presentes en las colonias de adultos mayores, que funcionarán en Piedras Blancas y en la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia (AMSAPP).

Parques y playas

La campaña de promoción y concientización de la importancia de la vacunación recorrerá también las playas de la ciudad, y los parques del Sur y Garay. Los dispositivos continuarán su trabajo en los habituales puntos estratégicos de la Terminal de Ómnibus, lugar clave por la alta circulación de viajeros; el hall de la Municipalidad; y las plazas y paseos, espacios de fácil acceso para los vecinos.

Desarrollo de la campaña

#ModoVacuna comenzó en abril de este año con el objetivo de alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Desde ese momento se aplicaron 8.414 dosis a más de 4.350 personas a lo largo de las 98 actividades realizadas. Un total de 2.620 dosis fueron suministradas en los dispositivos ubicados en plazas de la ciudad, 1.774 en el punto de la terminal de ómnibus, en tanto la inoculación en las escuelas alcanzó las 1.156 dosis aplicadas. Cerca de 600 dosis fueron aplicadas a menores de 14 años, en tanto más de 2.300 fueron suministradas a personas mayores de 64 años.

La campaña gratuita e itinerante comenzó recorriendo distintos espacios públicos con el fin de alcanzar primero a adultos mayores y personas de riesgo. En agosto continuó también en las escuelas de la ciudad con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de niños y niñas en edad de ingreso escolar, y prevenir enfermedades como el sarampión, la rubéola, entre otras. Esta etapa tendrá su continuidad con el regreso del ciclo lectivo en 2026.

• LEER MÁS: Desde 2026, la segunda dosis contra el sarampión se aplicará a los 18 meses en Argentina

vacunación colonias de vacaciones Municipalidad de Santa Fe
Noticias relacionadas
ley de emergencia en discapacidad: la justicia federal ordeno su inmediata aplicacion

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia Federal ordenó su inmediata aplicación

detectaron fuertes abusos en la tarifa social en la ciudad de santa fe y rincon con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

La provincia realizó un informe oficial de diagnóstico en el nivel secundario.

"Quien no aprende no puede pasar de año": el balance educativo a dos años del fin de la no repitencia

dia del liso santafesino: bowling club el clasico se suma al circuito que celebra la tradicion cervecera

Día del Liso Santafesino: Bowling Club El Clásico se suma al circuito que celebra la tradición cervecera

Lo último

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Último Momento
Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Ovación
José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles