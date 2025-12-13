ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

La campaña de vacunación gratuita recorrerá estos espacios municipales y privados para niños y para adultos mayores. También continuará en distintos espacios públicos de la ciudad.

Ya se aplicaron 8.414 dosis a más de 4.350 personas a lo largo de las 98 actividades realizadas.

La Municipalidad de Santa Fe continuará durante todo el verano con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La inmunización estará enfocada en alcanzar a los niños, niñas y adultos mayores que asisten a las colonias de vacaciones municipales.

Para ello el municipio recurrirá a los padrones de los chicos inscriptos para conocer qué vacunas les faltan a cada uno, dependiendo su edad, y así dar conocimiento a sus padres y al Centro de Atención Primaria en Salud más cercano a su domicilio para que lo puedan vacunar.

El municipio también se comunicará con colonias de vacaciones privadas para conocer si desean ser incluidas en el programa, y de esta forma mediante el análisis del padrón de colonos conocer a quiénes les hace falta completar el calendario de vacunación.

Por otra parte, los dispositivos de vacunación estarán presentes en las colonias de adultos mayores, que funcionarán en Piedras Blancas y en la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia (AMSAPP).

Parques y playas

La campaña de promoción y concientización de la importancia de la vacunación recorrerá también las playas de la ciudad, y los parques del Sur y Garay. Los dispositivos continuarán su trabajo en los habituales puntos estratégicos de la Terminal de Ómnibus, lugar clave por la alta circulación de viajeros; el hall de la Municipalidad; y las plazas y paseos, espacios de fácil acceso para los vecinos.

Desarrollo de la campaña

#ModoVacuna comenzó en abril de este año con el objetivo de alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Desde ese momento se aplicaron 8.414 dosis a más de 4.350 personas a lo largo de las 98 actividades realizadas. Un total de 2.620 dosis fueron suministradas en los dispositivos ubicados en plazas de la ciudad, 1.774 en el punto de la terminal de ómnibus, en tanto la inoculación en las escuelas alcanzó las 1.156 dosis aplicadas. Cerca de 600 dosis fueron aplicadas a menores de 14 años, en tanto más de 2.300 fueron suministradas a personas mayores de 64 años.

La campaña gratuita e itinerante comenzó recorriendo distintos espacios públicos con el fin de alcanzar primero a adultos mayores y personas de riesgo. En agosto continuó también en las escuelas de la ciudad con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de niños y niñas en edad de ingreso escolar, y prevenir enfermedades como el sarampión, la rubéola, entre otras. Esta etapa tendrá su continuidad con el regreso del ciclo lectivo en 2026.

