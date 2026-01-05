Uno Santa Fe | El Mundo | Nicolás Maduro

Captura de Nicolás Maduro: cuántas fueron las bajas cubanas en el ataque de EE. UU. a Venezuela

Eran integrantes de un cuerpo conocido como “Avispas negras”, que integraban desde hace tiempo el círculo de seguridad más cercano a Nicolás Maduro

5 de enero 2026 · 08:47hs
En el ataque de Estados Unidos a Venezuela murieron 32 soldados cubanos que cuidaban a Nicolás Maduro

En el ataque de Estados Unidos a Venezuela murieron 32 soldados cubanos que cuidaban a Nicolás Maduro

El Gobierno de La Habana confirmó este domingo que 32 cubanos fallecieron durante el ataque militar perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela, en el que fue detenido y llevado a Nueva York el dictador Nicolás Maduro. Según información oficial, los fallecidos cumplían misiones militares.

maduro detenido EE UU

“Good night! Happy New Year!”: la frase de Nicolás Maduro antes de su primera noche preso en Nueva York

La Habana confirmó oficialmente que 32 militares y agentes de seguridad cubanos perdieron la vida en territorio venezolano durante el reciente ataque de las fuerzas de Estados Unidos. Los fallecidos formaban parte de un contingente estratégico destinado a la protección directa de Nicolás Maduro. Ante esta situación, el gobierno de la isla declaró luto nacional para los días 5 y 6 de enero de 2026, mientras reportes internacionales sugieren que el saldo total de víctimas fatales en los enfrentamientos podría ser considerablemente mayor al reportado inicialmente por las fuentes oficiales.

Soldados cubanos muertos en el ataque de EE. UU. a Venezuela

Cifra oficial: el gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 militares y agentes de seguridad de la isla. Los fallecidos formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro y se encontraban en Venezuela en misiones de cooperación y defensa.

Ocurrió durante la intervención militar de EE. UU. que resultó en la captura de Maduro. Las bajas se produjeron por combates directos y bombardeos en Caracas y zonas cercanas.

Se decretaron dos días de luto nacional (5 y 6 de enero de 2026).

Otras cifras

Reportes extraoficiales (como los del New York Times) mencionan que la cifra total de muertos en el ataque podría superar los 80, incluyendo civiles y militares venezolanos.

Nicolás Maduro Estados Unidos cubanos Venezuela luto
Noticias relacionadas
La convocatoria de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN)

"La lucha por la libertad no tiene fronteras": venezolanos en Santa Fe alzaron su voz

El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.  

Nicolás Maduro comparece hoy ante la justicia federal para la lectura formal de cargos

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE.UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

Lo último

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Último Momento
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Ovación
Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe