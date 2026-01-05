Captura de Nicolás Maduro: cuántas fueron las bajas cubanas en el ataque de EE. UU. a Venezuela

Eran integrantes de un cuerpo conocido como “Avispas negras”, que integraban desde hace tiempo el círculo de seguridad más cercano a Nicolás Maduro

En el ataque de Estados Unidos a Venezuela murieron 32 soldados cubanos que cuidaban a Nicolás Maduro

El Gobierno de La Habana confirmó este domingo que 32 cubanos fallecieron durante el ataque militar perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela, en el que fue detenido y llevado a Nueva York el dictador Nicolás Maduro. Según información oficial, los fallecidos cumplían misiones militares.

La Habana confirmó oficialmente que 32 militares y agentes de seguridad cubanos perdieron la vida en territorio venezolano durante el reciente ataque de las fuerzas de Estados Unidos. Los fallecidos formaban parte de un contingente estratégico destinado a la protección directa de Nicolás Maduro. Ante esta situación, el gobierno de la isla declaró luto nacional para los días 5 y 6 de enero de 2026 , mientras reportes internacionales sugieren que el saldo total de víctimas fatales en los enfrentamientos podría ser considerablemente mayor al reportado inicialmente por las fuentes oficiales.

“Good night! Happy New Year!”: la frase de Nicolás Maduro antes de su primera noche preso en Nueva York

Soldados cubanos muertos en el ataque de EE. UU. a Venezuela

Cifra oficial: el gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 militares y agentes de seguridad de la isla. Los fallecidos formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro y se encontraban en Venezuela en misiones de cooperación y defensa.

Ocurrió durante la intervención militar de EE. UU. que resultó en la captura de Maduro. Las bajas se produjeron por combates directos y bombardeos en Caracas y zonas cercanas.

Se decretaron dos días de luto nacional (5 y 6 de enero de 2026).

Otras cifras

Reportes extraoficiales (como los del New York Times) mencionan que la cifra total de muertos en el ataque podría superar los 80, incluyendo civiles y militares venezolanos.