Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

Testimonios y análisis reflejan un momento histórico para millones de venezolanos dentro y fuera de su país

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , tras un operativo militar de Estados Unidos, generó una profunda conmoción en la comunidad venezolana dentro y fuera del país.

Desde la ciudad de Santa Fe , dos testimonios reflejan las emociones, los temores y las expectativas que atraviesan a millones de personas tras un hecho que reconfigura el mapa político regional.

“Verlo detenido fue una caricia al alma”

Manuel Barazarte, venezolano exiliado desde hace siete años en Santa Fe, relató cómo recibió la noticia en la madrugada del sábado. “Estaba dormido cuando mi hermana me llamó desesperada. Vi los videos, las explosiones en Caracas y después la confirmación. No podía creerlo, se me fue el sueño por completo”, contó.

Para Manuel, la imagen de Maduro detenido tiene un peso simbólico profundo: “Estamos extasiados de felicidad. Ver al que nos humilló y nos aplastó finalmente detenido es como un acto de justicia. Es una caricia al alma después de años de sufrimiento”.

El exiliado sostuvo que el llamado “socialismo del siglo XXI” dejó a Venezuela sumida en una crisis política, económica y social sin precedentes y que este momento abre una esperanza para millones de personas.

“Verlo indefenso, sin poder, después de tanto daño, es muy fuerte. Venezuela va a ser grande otra vez”, expresó con emoción. A pesar del impacto histórico del acontecimiento, Barazarte remarcó su arraigo en la provincia: “Amamos Argentina y nos sentimos santafesinos. Acá tenemos nuestra vida, nuestra familia y un futuro”.

Manuel Barazarte Manuel Barazarte. Venezolano exiliado en Santa Fe. gentileza

Una mirada analítica: entre la esperanza y la incertidumbre

La docente e investigadora venezolana Ysabel Tamayo, también radicada en Santa Fe, aportó un análisis más amplio sobre el escenario político que se abre tras el arresto de Maduro y su traslado a Nueva York, donde —según informó— será juzgado por narcotráfico y posesión de armas

Tamayo explicó que Washington acusa a Maduro de liderar el denominado “cartel de los soles”, una organización criminal señalada por haber infiltrado las altas esferas políticas y militares de Venezuela desde la década del 90. “El argumento central de la intervención es que existe un grupo criminal que corrompió al Estado venezolano durante décadas para enviar droga a Estados Unidos”, explicó.

La investigadora advirtió que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país “gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura”, una definición que generó inquietud en la comunidad internacional

Asimismo, señaló que Trump afirmó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez inició negociaciones con Washington y que uno de los ejes sería la seguridad y control de la industria petrolera venezolana por parte de compañías estadounidenses.

image Ysabel Tamayo. Docente radicada en Santa Fe.

Reacciones internacionales y clima social

Tamayo destacó que la Unión Europea y varios presidentes latinoamericanos manifestaron su preocupación, al considerar que la operación militar recuerda a los peores momentos de interferencia externa en la región y pone en riesgo la estabilidad continental

Sin embargo, describió un clima muy distinto dentro de la sociedad venezolana y entre los migrantes: “En Venezuela y entre los ocho millones de inmigrantes, la intervención militar cuenta con un respaldo masivo. En redes sociales se manifiesta un pueblo esperanzado”.

Un futuro abierto

Entre la emoción expresada por Manuel Barazarte y la mirada analítica de Ysabel Tamayo se dibuja el retrato de una comunidad atravesada por sentimientos intensos: alivio, expectativa, cautela y temor ante lo desconocido.

La captura de Maduro no sólo marca un punto de inflexión político para Venezuela, sino también un momento histórico para millones de venezolanos que, desde ciudades como Santa Fe, siguen soñando con el renacer de su país.