Uno Santa Fe | Santa Fe | incertidumbre

Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

Testimonios y análisis reflejan un momento histórico para millones de venezolanos dentro y fuera de su país

4 de enero 2026 · 19:58hs
Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un operativo militar de Estados Unidos, generó una profunda conmoción en la comunidad venezolana dentro y fuera del país.

Desde la ciudad de Santa Fe, dos testimonios reflejan las emociones, los temores y las expectativas que atraviesan a millones de personas tras un hecho que reconfigura el mapa político regional.

“Verlo detenido fue una caricia al alma”

Manuel Barazarte, venezolano exiliado desde hace siete años en Santa Fe, relató cómo recibió la noticia en la madrugada del sábado. “Estaba dormido cuando mi hermana me llamó desesperada. Vi los videos, las explosiones en Caracas y después la confirmación. No podía creerlo, se me fue el sueño por completo”, contó.

Es una caricia al alma después de años de sufrimiento Es una caricia al alma después de años de sufrimiento

Para Manuel, la imagen de Maduro detenido tiene un peso simbólico profundo: “Estamos extasiados de felicidad. Ver al que nos humilló y nos aplastó finalmente detenido es como un acto de justicia. Es una caricia al alma después de años de sufrimiento”.

El exiliado sostuvo que el llamado “socialismo del siglo XXI” dejó a Venezuela sumida en una crisis política, económica y social sin precedentes y que este momento abre una esperanza para millones de personas.

“Verlo indefenso, sin poder, después de tanto daño, es muy fuerte. Venezuela va a ser grande otra vez”, expresó con emoción. A pesar del impacto histórico del acontecimiento, Barazarte remarcó su arraigo en la provincia: “Amamos Argentina y nos sentimos santafesinos. Acá tenemos nuestra vida, nuestra familia y un futuro”.

Manuel Barazarte
Manuel Barazarte. Venezolano exiliado en Santa Fe.

Manuel Barazarte. Venezolano exiliado en Santa Fe.

Una mirada analítica: entre la esperanza y la incertidumbre

La docente e investigadora venezolana Ysabel Tamayo, también radicada en Santa Fe, aportó un análisis más amplio sobre el escenario político que se abre tras el arresto de Maduro y su traslado a Nueva York, donde —según informó— será juzgado por narcotráfico y posesión de armas

Tamayo explicó que Washington acusa a Maduro de liderar el denominado “cartel de los soles”, una organización criminal señalada por haber infiltrado las altas esferas políticas y militares de Venezuela desde la década del 90. “El argumento central de la intervención es que existe un grupo criminal que corrompió al Estado venezolano durante décadas para enviar droga a Estados Unidos”, explicó.

En Venezuela y entre los ocho millones de inmigrantes, la intervención militar cuenta con un respaldo masivo En Venezuela y entre los ocho millones de inmigrantes, la intervención militar cuenta con un respaldo masivo

La investigadora advirtió que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país “gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura”, una definición que generó inquietud en la comunidad internacional

Asimismo, señaló que Trump afirmó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez inició negociaciones con Washington y que uno de los ejes sería la seguridad y control de la industria petrolera venezolana por parte de compañías estadounidenses.

image
Ysabel Tamayo. Docente radicada en Santa Fe.&nbsp;

Ysabel Tamayo. Docente radicada en Santa Fe.

Reacciones internacionales y clima social

Tamayo destacó que la Unión Europea y varios presidentes latinoamericanos manifestaron su preocupación, al considerar que la operación militar recuerda a los peores momentos de interferencia externa en la región y pone en riesgo la estabilidad continental

Sin embargo, describió un clima muy distinto dentro de la sociedad venezolana y entre los migrantes: “En Venezuela y entre los ocho millones de inmigrantes, la intervención militar cuenta con un respaldo masivo. En redes sociales se manifiesta un pueblo esperanzado”.

Un futuro abierto

Entre la emoción expresada por Manuel Barazarte y la mirada analítica de Ysabel Tamayo se dibuja el retrato de una comunidad atravesada por sentimientos intensos: alivio, expectativa, cautela y temor ante lo desconocido.

La captura de Maduro no sólo marca un punto de inflexión político para Venezuela, sino también un momento histórico para millones de venezolanos que, desde ciudades como Santa Fe, siguen soñando con el renacer de su país.

incertidumbre Santa Fe Maduro
Noticias relacionadas
La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

La difícil batalla de la familia de Mariano para reunir el dinero del tratamiento contra la leucodistrofia: “Es una lucha contra el tiempo”

A contrarreloj: la desesperada lucha de una familia santafesina para frenar la enfermedad degenerativa de su hijo

Clima en la ciudad de Santa Fe

Domingo despejado, con una suave brisa, ideal para disfrutar al aire libre en la ciudad de Santa Fe

Manuel Barazarte, venezolano exiliado con siete años viviendo en Santa Fe

"Una caricia al alma después de años de sufrimiento", el testimonio de un venezolano exiliado en Santa Fe

Lo último

Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: Bienvenido al único campeón de la ciudad

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: "Bienvenido al único campeón de la ciudad"

Último Momento
Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

Entre la emoción y la incertidumbre: así vive la comunidad venezolana en Santa Fe el arresto de Nicolás Maduro

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: Bienvenido al único campeón de la ciudad

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: "Bienvenido al único campeón de la ciudad"

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Ovación
Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: Bienvenido al único campeón de la ciudad

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: "Bienvenido al único campeón de la ciudad"

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe