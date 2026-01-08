Uno Santa Fe | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump dijo que Estados Unidos extraerá petróleo "de Venezuela durante años"

Trump, en una entrevista al New York Times, afirmó: “Reconstruiremos a Venezuela de una forma muy rentable”

8 de enero 2026 · 09:02hs
Donald Trump dio una entrevista al New York Times y habló sobre la situación de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, aseguró en una entrevista al The New York Times que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años, e insistió en que el gobierno interino del país –todos antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro– no está "dando todo lo que consideramos necesario".

Consultado por la cantidad de tiempo que su Gobierno pretende supervisar directamente al país sudamericano, Trump respondió "solo el tiempo lo dirá". Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, el mandatario estadounidense se limitó a decir "diría que mucho más". Trump tampoco se comprometió a dar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.

"Reconstruiremos (Venezuela) de una manera muy rentable (…) Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", agregó. Las declaraciones se produjeron poco después de que funcionarios de su gobierno anunciaron que Washington planea asumir de forma indefinida el control de la venta de petróleo venezolano.

Donald Trump y la transición en Venezuela

Trump no quiso responder preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva mandataria de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora. Solamente apuntó que que "Marco (Rubio, su secretario de Estado) habla con ella todo el tiempo", y agregó: "Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el Gobierno".

Las declaraciones de Trump fueron horas después de que funcionarios de la administración anunciaron que Estados Unidos planea asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

