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Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB

Siguieron adelante las definiciones en las divisiones inferiores de la ASB, con suspensión de la segunda semifinal U19 entre República del Oeste y Gimnasia

7 de junio 2026 · 08:57hs
Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB

Este sábado siguieron adelante las definiciones en las divisiones inferiores de la ASB, con suspensión de la segunda semifinal U19 entre República del Oeste y Gimnasia por las Liga Provinciales. Aquí, ya espera Rivadavia para dirimir el título.

DIVISIONES INFERIORES - SÁBADO 6 DE JUNIO - PLAYOFFS

CATEGORÍA INFANTILES

Banco B 63 - Rivadavia 34

Regatas (SF) 74 - Regatas Coronda 38

Macabi 58 - Alumni 55

Sanjustino 78 - Gimnasia 55

Colón (SJ) 54 - CUST B 73

Banco A 10 - El Quillá 22 (PC, resto amistoso)

CATEGORÍA CADETES

Almagro B 46 - El Quillá 51

Banco A 95 - Almagro A 43

Macabi 25 - Regatas (SF) 68

Unión A 90 - CUST B 27

Colón (SJ) B 55 - Argentino (SC) 101

CATEGORÍA JUVENILES

Alma Juniors 83 - Argentino (SC) 60

Regatas (SF) B 78 - Almagro B 49

Santa Rosa 52 - Colón (SJ) A 109

TORNEO APERTURA U19

Regatas (SF) 54 - Rivadavia 67 (semifinal J2)

República vs. Gimnasia (suspendido) (semifinal J2)

Regatas Coronda 69 - Centenario 82 (reclasificación)

Santa Rosa 60 - Colón (SF) 54 (reclasificación)

TORNEO APERTURA DESARROLLO - PLAYOFFS

CATEGORÍA INFANTILES

Unión (SF) 58 - Alma Juniors 42

Polideportivo Recreo 106 - Regatas (SF) 26 (semifinal)

CATEGORÍA CADETES

Polideportivo Recreo 73 - Atlético Franck 63 (Final J1)

ASB inferiores Rivadavia
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