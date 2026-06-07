Este sábado siguieron adelante las definiciones en las divisiones inferiores de la ASB, con suspensión de la segunda semifinal U19 entre República del Oeste y Gimnasia por las Liga Provinciales. Aquí, ya espera Rivadavia para dirimir el título.
Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB
Siguieron adelante las definiciones en las divisiones inferiores de la ASB, con suspensión de la segunda semifinal U19 entre República del Oeste y Gimnasia
DIVISIONES INFERIORES - SÁBADO 6 DE JUNIO - PLAYOFFS
CATEGORÍA INFANTILES
Banco B 63 - Rivadavia 34
Regatas (SF) 74 - Regatas Coronda 38
Macabi 58 - Alumni 55
Sanjustino 78 - Gimnasia 55
Colón (SJ) 54 - CUST B 73
Banco A 10 - El Quillá 22 (PC, resto amistoso)
CATEGORÍA CADETES
Almagro B 46 - El Quillá 51
Banco A 95 - Almagro A 43
Macabi 25 - Regatas (SF) 68
Unión A 90 - CUST B 27
Colón (SJ) B 55 - Argentino (SC) 101
CATEGORÍA JUVENILES
Alma Juniors 83 - Argentino (SC) 60
Regatas (SF) B 78 - Almagro B 49
Santa Rosa 52 - Colón (SJ) A 109
TORNEO APERTURA U19
Regatas (SF) 54 - Rivadavia 67 (semifinal J2)
República vs. Gimnasia (suspendido) (semifinal J2)
Regatas Coronda 69 - Centenario 82 (reclasificación)
Santa Rosa 60 - Colón (SF) 54 (reclasificación)
TORNEO APERTURA DESARROLLO - PLAYOFFS
CATEGORÍA INFANTILES
Unión (SF) 58 - Alma Juniors 42
Polideportivo Recreo 106 - Regatas (SF) 26 (semifinal)
CATEGORÍA CADETES
Polideportivo Recreo 73 - Atlético Franck 63 (Final J1)