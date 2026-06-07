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Scaloni, sobre la baja de Balerdi: "No tenemos definido al reemplazante"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, lamentó la baja de Leonardo Balerdi y dijo que aún no pensaron en el reemplazante tras ganarle a Honduras

7 de junio 2026 · 08:30hs
Scaloni, sobre la baja de Balerdi: No tenemos definido al reemplazante

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, lamentó luego del triunfo ante Honduras en un amistoso 2-0 la baja del defensor Leonardo Balerdi y aseguró que aún no pensaron en un reemplazante por la cantidad de jugadores que "no están al cien por ciento".

"Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central", expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

• LEER MÁS: Argentina arrancó la preparación para el Mundial con un triunfo 2-0 ante Honduras

El entrenador explicó que hasta último momento existió la esperanza de evitar la baja: “Ayer teníamos la esperanza de que Leo Balerdi no estuviera lesionado, pero lamentablemente se confirmó y tuvimos que darlo de baja. Lo hicimos con todo el dolor del mundo”, señaló.

La sinceridad de Lionel Scaloni en la Selección

En ese sentido, evitó apresurarse a la hora de definir quién ocupará el lugar vacante: “Tenemos otro partido el martes y no nos apresuramos para elegir el jugador que se va a sumar”, explicó.

Sobre el amistoso ante Honduras, Scaloni destacó la actitud de sus dirigidos pese a la cercanía de la Copa del Mundo: “El partido fue positivo, lo sacamos adelante en un contexto difícil porque obviamente tenemos la cabeza en la Copa del Mundo, pero siempre hay que dar el máximo por esta camiseta”, sostuvo.

El entrenador también valoró el compromiso mostrado por sus futbolistas y explicó la rotación realizada durante el encuentro: “Cuando los argentinos salen a una cancha de fútbol es muy difícil que se controlen. Siempre dan todo, no se guardan nada. Por eso administramos las cargas e intentamos darle minutos a la mayoría”, manifestó.

Entre las conclusiones más importantes que dejó la presentación ante Honduras, Scaloni se mostró conforme con el funcionamiento colectivo: “La conclusión es que el equipo está”, aseguró.

Además, Scaloni remarcó que la esencia que caracteriza al seleccionado sigue vigente: “Nuestra identidad está intacta. Cumplimos con esa meta”.

El DT también celebró la posibilidad de observar a varios jóvenes en acción: “Nos llevamos una alegría por haber podido hacer jugar a muchos chicos”, indicó.

Pensando en el desafío mundialista, Scaloni destacó que el equilibrio será determinante para aspirar al título: “Más allá del poderío ofensivo, el Mundial lo va a ganar la selección que sepa defenderse en los momentos puntuales, que sepa que hay que sufrir y que tenga una cuota de suerte también”, analizó.

Por último, elogió al rival y dejó en claro que el grupo mantiene una competencia interna saludable: “Honduras es una buena selección, creo que nosotros hicimos un buen partido”, afirmó.

Y concluyó: “Tenemos una competencia sana y todos quieren lo mejor para la Selección Argentina. Siempre hay cosas para mejorar, las analizaremos e intentaremos corregirlas”.

Scaloni Selección Argentina Leonardo Balerdi
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