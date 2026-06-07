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Colón pone en juego su fortaleza en casa ante el sorprendente Ciudad Bolívar

Colón buscará cortar la sequía de victorias, desde las 17, ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 08:21hs
Colón pone en juego su fortaleza en casa ante el sorprendente Ciudad Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afrontará este domingo un compromiso de riesgo cuando reciba a Ciudad Bolívar por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará, desde las 17, en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Fabricio Llobet y transmisión de UNO 106.3.

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Luego de tres empates en fila (lleva seis invicto), el Rojinegro necesita volver a ganar para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia en la Zona A. Para este partido, Ezequiel Medrán apostará por la continuidad y repetirá los 11 que vienen de igualar frente a Almirante Brown.

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La principal novedad pasa por la recuperación de Julián Marcioni. El atacante dejó atrás el cuadro gripal que había encendido algunas alarmas durante la semana y estará en condiciones de formar parte de la convocatoria.

Julián Marcioni

Además, el cuerpo técnico seguirá de cerca la situación disciplinaria de dos piezas claves de la defensa. Tanto Pier Barrios como Federico Rasmussen acumulan cuatro amarillas y, en caso de recibir otra, se perderán el próximo compromiso de visitante ante Defensores de Belgrano.

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Del otro lado estará uno de los equipos que más sorprendió en lo que va de la temporada. Ciudad Bolívar llega con credenciales para dar pelea y con el objetivo de terminar con una de las principales fortalezas de Colón: el invicto que mantiene jugando como local en Santa Fe.

Probables formaciones de Colón y Ciudad Bolívar

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti, Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta, Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González, Khalil Caraballo, Guillermo Sánchez, Alex Díaz. DT: Diego Funes.

Hora de inicio: 17.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Fabricio Llobet.

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