El mensaje del papa Francisco desde el hospital: "Recen por mí"

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

En el mismo comunicado, el Papa se refirió a la conmemoración del tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, calificando este aniversario como una “ocasión dolorosa y vergonzosa para toda la humanidad”.

Además, reiteró su cercanía con el pueblo ucraniano y extendió su invitación a orar por la paz en otras regiones afectadas por conflictos armados: “Al mismo tiempo que reitero mi cercanía al sufrido pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a orar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

Durante su hospitalización, el papa ha recibido "altos flujos" de oxígeno para facilitar su respiración y transfusiones de sangre debido a una disminución en el conteo de plaquetas, esencial para la coagulación sanguínea. Aunque permanece alerta y ha pasado tiempo sentado en un sillón, los médicos describen su estado como crítico y con pronóstico reservado.

La salud del papa Francisco

La principal preocupación médica es la posibilidad de sepsis, una infección generalizada en el organismo que puede surgir como complicación de la neumonía. Hasta el momento, no hay evidencia de sepsis, y Francisco está respondiendo a los tratamientos administrados. Sin embargo, su edad avanzada y antecedentes de problemas pulmonares agravan la situación.

El papa Francisco, quien en su juventud sufrió la extirpación de parte de un pulmón, ha enfrentado previamente problemas respiratorios. Su ingreso al hospital se produjo después de una semana de bronquitis que no mostró mejoría con tratamientos iniciales. Los médicos han identificado una infección respiratoria compleja de origen viral, bacteriano y fúngico, que evolucionó hacia una neumonía en ambos pulmones.

Ante las especulaciones sobre una posible renuncia debido a su estado de salud, el Vaticano ha enfatizado que no existe una disposición específica en el derecho canónico para casos de incapacidad papal. Francisco ha declarado previamente que redactó una carta de renuncia para ser utilizada en caso de que su salud le impida cumplir con sus deberes, pero no se ha activado ninguna medida al respecto.