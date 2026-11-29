En Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, Banco Provincial derrotó a Nuevo Horizonte por 5 a 4 en la definición por penales tras haber igualado 1 a 1 en el período reglamentario.

Fue una final no apta para cardíacos, ya que Banco Provincial y Nuevo Horizonte hicieron sufrir del corazón a más de uno. Ante un gran marco de público, en el Gigante de Ciudadela, el equipo de Altos del Valle derrotó por 5 a 4 en la definición por penales a Nuevo Horizonte luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos. El conjunto conducido por Francisco Gosálbez acompañará a Santa Fe Fútbol Club en la máxima categoría de la Liga Santafesina en la temporada 2027.

Banco logró el ansiado regreso a Primera A

En el Gigante de Ciudadela, la casa de Gimnasia y Esgrima, así como hace una semana tras 12 años volvía a la A el Santa Fe Fútbol Club, Banco Provincial dejó en el camino a Nuevo Horizonte y sacó el boleto a la Primera División de la Liga Santafesina. Siempre siendo protagonista y no pudiendo obtener lo que tanto buscaba. Insistió por todos los medios y el pescado seguía sin venderse. Pero esta vez fue distinto para el equipo que dirige Francisco Gosálbez.

En el Apertura tuvo un buen andar pero no le alcanzó para ganarlo. Se metió en la Zona Campeonato. Siguió con los buenos resultados y ya en el Octogonal del Clausura 2026, se quedó afuera del mismo en la primera ronda tras empatar en 0 contra Atenas en Santo Tomé y caer en los penales.

Asimismo, la buena sumatoria le daba la gran chance de tener una nueva final en el horizonte: Cosechó 58 puntos en la tabla anual y quedó en el puesto 2, detrás de Santa Fe que fue casi imbatible, casi porque perdió el invicto de 27 fecha casualmente, o no tan casual, ante el Griego.

Nuevo Horizonte también tuvo un año con buena producción, como viene ocurriendo año tras año: Terminó tercero en la anual y llegó al juego decisivo del Clausura, donde le tocó caer ante el Tricolor, el bicampeón de la B. Habían jugado la final del Octogonal, la ganó Banco, que luego perdió ante el Deportivo Santa Rosa en 2025. Lo que fue otro traspié en su afán de subir de categoría.

Los dirigidos por Francisco Gosálbez acompañarán a Santa Fe Fútbol Club a la máxima categoría liguista.

A este partido del 28 de noviembre de 2026 llegaban los dos sabiendo que no había mañana, que era imponerse o volver a luchar otro año más en una divisional tan fuerte como difícil. Y el Turquesa comenzó ganando por el gol del volante central, Juan Fiorenza, cuando moría la primera etapa.

Pudo liquidarlo el equipo de Cristian Molina, incluso el guardametas bancario había tenido grandes intervenciones. Freyre mandaba a los dos equipos a refrescarse. Pero en el parón de hidratación del complemento Gosálbez vio que había que exigir más en los últimos metros y empezó a poner variantes ofensivas.

Además otros soldados se iban cayendo desde lo físico. Entraron Giraudo, Yacono, Lammertyn, Fisicaro y Tacca, que no era atacante pero mandaría a la red el gol más importante de la última década para la institución de Aristóbulo del Valle al 10.000.

De todos modos la principal amenaza para el Nuevo seguía en cancha, la dupla Hugo Quiroz e Ismael Contrera. A los 28 de ese segundo tiempo fue el 9 a pelear una pelota aérea, con el optimismo que quizás por tantas finales perdidas no abundaba en los albiazules, le quedó al 7 que no paró de correr en todo el partido y metió un pelotazo por encima de Chamorro para salir a gritar la igualdad en el marcador.

Los dos delanteros de Banco tuvieron una chance inmejorable más cada uno y los Turquesas tuvieron sus réplicas que no pudieron concretar de cara a la meta de Paporello. El pitazo final del juez mandó la definición a la lotería de los penales.

Y así venía Banco esta vez: De atrás como en el torneo, sin ser el mejor como en años anteriores pero luchando. En el partido perdía, luchó y se puso de pie. En los penales perdía y volvió a ponerse de pie.

Nuevo Horizonte hizo una buena campaña pero los penales lo dejaron en el ascenso.

Hasta que Chamorro pateó el quinto de su equipo. El palo que tantas veces lo ayudó, en esta ocasión le dijo que no. La formación bancaria en la mitad de la cancha se agarraba la cabeza, imploraba al cielo, al destino, a lo que fuere, porque si el penal de Enzo Tacca entraba, se producía lo que sus propios compañeros no querían pensar ni mencionar.

Y el 14 fue, recibió la pelota que el Gato Freyre le entregó, sacó el misil, el golero adivinó pero ese tiro llevaba tantas cosas guardadas, tanto deseo contenido, tantas idas del cántaro a la fuente, que al final se terminó por romper.

Banco Provincial ganó la tanda de los penales y la explosión de júbilo en el pueblo bancario dejó al descubierto que el fútbol que delega Julio Monjo había decretado su regreso a la Primera División de la Liga Santafesina.

Desde la Casa Madre felicitamos a Banco, a los Salinas, a los pibes que encolumnados detrás de ellos vinieron peleando los ascensos año tras año y que esta vez se les dio. Por el logro pero también por no claudicar y su insistencia en conseguir el gran objetivo de regresar a la élite del fútbol regional.

Síntesis: Nuevo Horizonte 1 (4)- Banco Provincial 1 (5)

Nuevo Horizonte: Walter Chamorro, Silvio Mieres, Eduardo Flores, Franco Domínguez, Juan Fiotenza, Leandro Martínez, Lautaro Wagner, Brian Pereyra, Diego Rodríguez, Pablo Martínez y Mateo Quiroga. DT: Cristian Molina. Suplentes: Lucas Farioli, Gonzalo Quiroga, Kevin Balquiñia, Gustavo Álvarez, Uriel Lemercier, Ángel Lima y Héctor Sosa.

Banco Provincial: Franco Paporiello, Javier Salinas, Carlos Quiroz, Federico Canalis, Franco Martínez, Agustín Fleitas, Ismael Contreas, Lucas Odasso, Hugo Quiroz, Lucas Mercado y Tomás Roldán. DT: Francisco Gosálbez. Suplentes: Joaquín Sosa, Lucio Scotta, Enzo Tacca, Santino Fisicaro, Alexander Lammerthyn, Ignacio Giraudo y Williams Yacono.

Goles: 41′ PT Juan Fiorenza (NH); 29′ ST Ismael Contrera (BP).

Definición por penales: Leandro Martínez, Brian Pereyra, Kevin Blanquita, Juan Fiorenza (NH); Hugo Quiroz, Agustín Fleitas, Williams Yacono, Javier Salinas, Enzo Tacca (BP).

Árbitro: Gastón Freyre

Cancha: Gimnasia y Esgrima de Ciudadela