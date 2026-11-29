Tras vencer a Sanjustino en los penales como visitante, Universidad del Litoral jugará la final del certamen de Primera A frente a Colón de San Justo.

Tras haber igualado 2 a 2 en un partidazo disputado en el Coloso del Oeste en barrio Mataderos, Universidad del Litoral se impuso por 4 a 2 en la definición por penales con una aquilatada actuación del arquero visitante Salvagiot. De este modo, la UNL accedió a la final del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli en donde deberá medirse con Colón de San Justo que eliminó en la semana a Náutico El Quillá por 3 a 2.

Universidad se metió en la final del Clausura

Tal como estaba previsto se disputaron las semifinales del Clausura Lautaro Fagioli de la máxima división de la Liga Santafesina, donde el miércoles el último campeón había obtenido su pasaje al juego decisivo tras derrotar en un partidazo a El Quillá. En el Portón del Norte Santafesino, los dirigidos por Marcelo Mendoza derrotaron al Matador por la vía de los penales y buscarán conseguir su primer título en la Primera A.

En un partidazo, disputado en la ciudad cabecera del departamento San Justo, el local, Sanjustino y Universidad del Litoral igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario, donde los goles para los de Marcelo Molina llegaron a través de Lorenzo González y Franco Cabrera, en tanto que para los dirigidos por Maximiliano Mendoza los tantos fueron obras de Lionel Molina y Tomás Valenzuela.

Ante esa igualdad, donde la visita estuvo dos goles arriba y el dueño de casa pudo reponerse, la Semifinal fue a definirse a los tiros desde el punto penal: Allí el arquero Salvagiot contuvo dos remates para que el cuadro universitario se termine imponiendo 4 a 2 y se clasifique al gran partido decisivo del torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División A.

Primero contuvo el disparo de Lorenzo González que se lo tiró sobre el palo derecho, y posteriormente fue Lorenzo González en el cual el arquero se tiró sobre el palo derecho y logró contener la ejecución. Este mismo jugador había sido el autor de un golazo olímpico que le había dado el empate en el período reglamentario.

Recordemos que Colón de San Justo, con goles de Maximiliano Osurak, Guido Rancéz y Osvaldo Arroyo, derrotó a Náutico El Quillá por 3 a 2 en el Mercedes Alesso de Bieler bajo el arbitraje de Ignacio Castellanos. Para el Tiburón lagunero los goles fueron concretados por Lucio López y Joaquín Felizia. Fueron expulsados Brian Minotti en el local, y Maximiliano Piccinino en la visita.

Los dirigidos por Maximiliano Mendoza consiguieron imponerse 4 a 2 en la definición por penales.

Síntesis: Sanjustino 2- Universidad 2 (2-4)

Sanjustino: Franco Capello, Nahuel Ortigoza, Santiago Peralta, Alejo Macellari, Federico Aguilera, Juan Dobouloz, Leandro Zabala, Matías Ayala Vera, Matías Benegas, Agustín Pereyra y Maximiliano Truchet. DT: Marcelo Molina.

Universidad del Litoral: Diego Salvagiot, Ramiro Rotondo, Joaquín Ayala, Ignacio Albornoz, Andrés López, Lucas Manrique, Franco Casals, Lionel Molina, Tomás Valenzuela, Carlos Villordo y Alexis Zalazar. DT: Maximiliano Mendoza.

Cambios: Lorenzo González x Peralta, Nehemías González x Aguilera, Franco Cabrera x Zabala, Agustín Jara x Pereyra, Gabriel Dogliani x Truchet (SJ); Santiago Oregioni x Rotondo, Augusto Iturraspe x Casals, Benjamín Quirelli x Albornoz, Santiago Puebla x Molina, Alejandro Venzatti x Valenzuela (UNL).

Goles: Pt: Lionel Molinas (UNL); St: Tomás Valenzuela (UNL), Andrés Cabrera y Lorenzo González (UNL)

Penales: Brian Giménez (UNL), Matías Benegas (SJ), Andrés López (UNL), Augusto Iturraspe (UNL), Matías Ayala (SJ), Jeremías Salazar (UNL).

Amonestados: Federico Aguilera (SJ), Joaquín Ayala, Ignacio Albornoz, Lucas Manrique (UNL)

Expulsado: Nahuel Ortigoza (SJ)

Árbitro: Enzo Silvestre

Cancha: Coloso del Oeste (Sanjustino)