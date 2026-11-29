El padre convoca a miles de fieles con sus misas de sanación en Arteaga y Rosario, y compartió su experiencia del encuentro con el papa León

Padre Robert: "Estamos llenos de muchas cosas y vacíos de otras esenciales"

El padre Roberto Eugenio Bigolín , conocido popularmente como padre Robert , pasó por los estudios de LT8, donde participó del programa Una tarde perfecta, en el espacio dedicado a La Región. Durante una conversación atravesada por momentos de profunda emoción, el párroco de Arteaga habló de su reciente encuentro con el Papa León.

Además de las experiencias que marcaron su vocación sacerdotal y de las misas de sanación que convocan a fieles de numerosas localidades santafesinas y de otras provincias.

La entrevista permitió descubrir también al hombre detrás del sacerdote: su infancia difícil en Arequito, la relación con sus padres, el camino que lo llevó a la vida religiosa y las experiencias personales que, según contó, terminaron fortaleciendo su fe. Con una personalidad espontánea, cercana y un particular sentido del humor, Robert alternó anécdotas divertidas con reflexiones sobre la soledad, la enfermedad, la discapacidad y las necesidades espirituales de una sociedad que, a su entender, dedica demasiada atención a lo material.

Uno de los momentos centrales de la conversación estuvo relacionado con la reciente visita del pontífice a la Argentina. Robert viajó a Córdoba junto a una delegación de 60 personas de Arteaga, luego de que las catequistas de su parroquia impulsaran la iniciativa. Aunque inicialmente tenía dificultades para hacerse un lugar en su agenda, terminó viviendo una experiencia que describió como una bendición.

El sacerdote contó que pudo recorrer previamente el predio de Fadea, donde se realizó la celebración, y conocer la magnitud de una organización preparada para recibir a una multitud. También recordó la presencia de más de 1.000 sacerdotes y la emoción de encontrarse tan cerca del Papa.

La visita, aseguró, ayudó a muchos fieles a descubrir una faceta del nuevo pontífice que todavía no conocían. Después del largo pontificado de Francisco, la llegada de León había generado expectativas y comparaciones.

“Creo que la venida de este Papa nos abrió los ojos del corazón”, expresó. Y agregó que muchas personas, especialmente jóvenes, le confesaron que habían cambiado su opinión después de escucharlo y verlo actuar.

Un encuentro que renovó su fe

Entre las imágenes que más lo conmovieron, Robert destacó la visita del Papa al Cotolengo Don Orione y particularmente el testimonio de Marta, una mujer cuya historia lo impactó profundamente.

El sacerdote conoce personalmente la obra de Don Orione por sus años de trabajo religioso en el conurbano bonaerense. Por eso, el encuentro del Papa con las personas que allí reciben asistencia tuvo para él un significado especial.

“Yo vi en Marta un cuerpo roto, como mucha gente que no tiene todas las capacidades que tengo yo o tienen ustedes, pero un alma intacta”, relató con visible emoción.

La frase condensó uno de los momentos más intensos de la entrevista. Robert explicó que volvió a mirar varias veces las imágenes y que aquel testimonio se convirtió en una verdadera enseñanza espiritual. “Ha renovado mi fe, mi sacerdocio, como ha renovado la fe de muchísima gente”, sostuvo.

Esa experiencia lo llevó a recordar otra escena que marcó definitivamente su vida: el día en que su padre, después de años de oposición a su vocación religiosa, decidió acompañarlo a la ceremonia de sus primeros votos.

Durante seis años, contó, su padre no había querido visitarlo ni permitía que su madre lo hiciera. Sin embargo, cuando llegó aquella celebración, organizó un viaje familiar y estuvo presente.

“Cuando lo voy a abrazar en el momento de la paz, mi papá me dice algo que me quedó para siempre: “¿Cuánto tiempo perdí?”.

La confesión emocionó al estudio y abrió una ventana hacia una historia familiar atravesada por dificultades que el sacerdote no suele poner en primer plano.

Una infancia difícil

Nacido en Arequito, Robert recordó que su infancia estuvo marcada por la violencia familiar y el alcoholismo de su padre. Junto a sus dos hermanos atravesó situaciones que afectaron profundamente su manera de relacionarse con los demás.

“Yo no hablaba. No me evaluaban en clase ni en primaria ni en secundaria, porque era retraído”, contó. También recordó haber sufrido situaciones de hostigamiento durante su etapa escolar.

En ese contexto, la fe de su abuela materna y la fortaleza de su madre resultaron fundamentales.

Su recorrido religioso lo llevó a integrar distintos movimientos de la Iglesia, formar parte de la Congregación de los Marianos y estudiar en Roma. Durante varios años desarrolló su ministerio en la zona sur del conurbano bonaerense.

Con el tiempo decidió solicitar su incorporación al clero de Rosario. El motivo tenía una dimensión profundamente personal: quería estar cerca de su madre, que vivía en Arequito.

“Le dije al arzobispo que quisiera estar cerca de Arequito. Y me mandó a Arteaga”, recordó.

Así comenzó una relación con la localidad del sur santafesino que se fue consolidando a través del contacto cotidiano con sus habitantes y de una actividad pastoral que trascendió los límites del pueblo.

La muerte de su madre, en 2022, constituyó otro momento decisivo. Robert confesó que todavía la extraña profundamente, aunque también siente que aquella pérdida produjo una transformación en su vida espiritual.

“Espiritualmente, la fuerza de todo lo que me viene al corazón aumentó increíblemente”, aseguró.

La búsqueda de algo esencial

Las celebraciones de sanación se convirtieron en una de las expresiones más conocidas de su ministerio. Sin embargo, Robert sorprendió al contar que comenzaron de una manera mucho más sencilla de lo que podría imaginarse.

Cuando llevaba apenas dos años como sacerdote, propuso organizar una misa de sanación para convocar a más personas a la iglesia.

“Un día le dije al padre Cristian: ‘Vamos a hacer misa de sanación, así traemos gente’. O sea, bien mundano lo mío”, recordó entre risas.

La primera convocatoria superó sus expectativas. Al ver la iglesia llena, sintió temor ante la responsabilidad que tenía por delante. Miré al cielo y dije: “Dios, dale a esta gente lo que vino a buscar”.

Con los años, interpretó aquella experiencia como el comienzo de un camino espiritual que fue creciendo y transformándose.

Actualmente celebra misas en Arteaga y también en Rosario, donde desarrolla esta actividad los segundos viernes de cada mes en “la Boneo”. En sus encuentros recibe a personas que llegan con enfermedades, conflictos familiares, angustias y necesidades de acompañamiento.

Pero advierte que no todos buscan una respuesta a un problema físico. “La gente busca a Dios porque estamos llenos de muchas cosas y vacíos de otras esenciales”, afirmó.

Para el sacerdote, la sociedad contemporánea dedica grandes esfuerzos al cuidado del cuerpo y de la mente, pero muchas veces descuida una dimensión igualmente importante: el alma. “En el alma radica el amor y es eso donde estamos haciendo agua”, reflexionó.

Esa ausencia, explicó, aparece especialmente en las conversaciones con jóvenes que, aun teniendo estabilidad económica y buenas condiciones de vida, manifiestan una profunda insatisfacción.

“Padre, tengo todo y no tengo nada, me siento vacío, no sé por dónde seguir”, es una de las expresiones que escucha con frecuencia.

Su respuesta pastoral se apoya en la cercanía, la escucha y la aceptación de las personas tal como llegan. "Lo que hago es un abrazo, un bienvenido. Hace mucho que no venís, hace mucho que no rezás, hace mucho que no entrás a un templo. Bueno, acá hay regalos para vos también”, explicó.

Robert remarcó que procura transmitir una Iglesia abierta, donde nadie se sienta excluido por su historia personal o por las dificultades que atraviesa.

También señaló que recibe numerosos testimonios a través de sus redes sociales. Es él mismo quien responde los mensajes, aunque la cantidad de consultas lo obliga a dedicarles varios momentos de cada jornada. Cuando considera que una experiencia puede ser compartida públicamente, solicita previamente autorización a la persona involucrada.

“Suspirale a Dios”: un mensaje para quienes sufren

Hacia el final de la entrevista, la conversación volvió a las preocupaciones cotidianas de quienes atraviesan momentos difíciles y sienten que perdieron la esperanza.

Consultado sobre qué le diría a una persona que está sufriendo, que no puede trasladarse hasta Arteaga o que simplemente necesita encontrar un poco de paz, Robert eligió una respuesta tan breve como significativa.

“Yo le diría solamente: suspirá. Suspirale a Dios y empezá por ahí con un pequeño suspiro”.

El sacerdote explicó que no hacen falta grandes discursos ni largas oraciones para comenzar a recuperar la dimensión espiritual.

“Dale espacio a Dios con un ‘Dios mío, no sé para dónde seguir, te necesito’. Ese solo suspiro es una oración tal vez más escuchada que otra que hagas larga o de horas, porque no tiene que ver la cantidad, sino la calidad».

Su mensaje final fue una invitación a encontrar un equilibrio entre cuerpo, mente y alma, y a recuperar el lugar del amor en la vida cotidiana.

En Arteaga, el padre Robert celebra misa los domingos a las 10.30, con imposición de manos. También mantiene una activa comunicación con sus seguidores a través de Facebook, YouTube y un canal de difusión de WhatsApp, donde comparte mensajes diarios.

La entrevista concluyó con una invitación a visitar Arteaga, conocer su parroquia y participar de alguna de sus celebraciones.

Más allá de las multitudes que convocan sus misas, quedó la historia de un sacerdote que encontró en sus propias experiencias de dolor una manera de acercarse a quienes sufren y necesitan. Y una frase sencilla que resume buena parte de su mensaje: “Suspirale a Dios”.