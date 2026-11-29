Un informe del Instituto Gino Germani de la UBA advirtió que siete de cada diez ocupados percibieron menos de $1.500.000 durante el segundo trimestre de 2026. La informalidad, el cuentapropismo de baja calificación y la pérdida de empleos registrados explican parte del deterioro.

Trabajo precario. El 72% de los ocupados en Argentina cobró menos de $1.500.000 en el segundo trimestre de 2026.

Tener trabajo ya no garantiza superar el umbral de pobreza en Argentina. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 72% de los trabajadores percibió ingresos laborales inferiores a $1.500.000 durante el segundo trimestre de 2026, monto tomado como referencia para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de una familia tipo.

El informe, titulado “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, expone las dificultades que enfrentan amplios sectores de la población ocupada para sostener sus ingresos. El fenómeno alcanza tanto a trabajadores informales como a una parte importante de los asalariados registrados y de quienes trabajan por cuenta propia.

La situación es especialmente crítica entre los asalariados informales: el 89% cobra por debajo de la canasta básica. En actividades como la construcción, el ingreso promedio ronda los $762.000; en el comercio, los $729.000; y en alojamiento y servicios de comida, los $682.000.

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Entre los cuentapropistas de baja calificación, el panorama también es desfavorable: el 85% no alcanza el umbral de referencia, con ingresos promedio de unos $570.000 en ramas como la industria manufacturera.

La insuficiencia de ingresos también alcanza a quienes tienen empleos registrados. El estudio señala que el 59% de los asalariados formales percibe menos que la CBT. La proporción asciende al 63% entre los cuentapropistas de alta calificación y al 61% entre los patrones precarios. En cambio, entre los patrones formales, solo el 17% queda por debajo de ese valor.

Un aspecto importante del relevamiento es que compara el ingreso laboral individual con el costo de una canasta familiar. Es decir, no mide directamente cuántos hogares son pobres, sino cuántos trabajadores no podrían cubrir por sí solos los gastos básicos de una familia tipo. Además, los $1.500.000 corresponden al valor de referencia del segundo trimestre de 2026; según los datos más recientes mencionados en la publicación, la canasta ya se ubica cerca de los $1.690.000.

Los sectores con mayor vulnerabilidad laboral

El informe también muestra diferencias importantes según la actividad económica. Las ramas que concentran más trabajadores registran los mayores porcentajes de ingresos insuficientes. El servicio doméstico encabeza la lista, con el 98% de sus trabajadores por debajo de la CBT. Le siguen alojamiento y servicios de comida y construcción, ambos con el 86%; comercio, con el 80%; e industria manufacturera, con el 73%.

En contraste, las actividades con menores proporciones de trabajadores por debajo de la canasta son minería y canteras, con el 8%; intermediación financiera, con el 31%; y electricidad y gas, con el 35%.

La investigación plantea una marcada diferencia entre los sectores que impulsan el crecimiento económico y aquellos que generan más puestos de trabajo. Las actividades vinculadas con las finanzas, el agro, la minería y la energía registraron un crecimiento del 6,4% entre 2025 y 2026, pero reúnen apenas al 3,5% de los ocupados.

Por el contrario, comercio, industria, construcción y alojamiento y servicios de comida concentran al 43,5% de los trabajadores y presentan elevados niveles de ingresos insuficientes.

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Casi 867.000 nuevos pobres en un año

Otro de los datos centrales del estudio surge del seguimiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. En ese lapso, alrededor de 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en los aglomerados urbanos, mientras que unos 2,3 millones lograron salir. La diferencia dejó un saldo neto de 867.000 nuevos pobres.

El relevamiento atribuye el 80,1% de las entradas a la pobreza a factores vinculados con el trabajo. La pérdida del empleo explicó el 37,5% de los casos, mientras que el deterioro de los ingresos de quienes continuaron ocupados representó el 40,5%.

Dentro de este último grupo, la caída del salario real por hora explicó el 23,1% de las situaciones y la reducción de la jornada laboral, el 17,4%. Por su parte, la disminución de ingresos no laborales —como jubilaciones y asistencia social— representó el 12,2%, mientras que los cambios en la composición de los hogares explicaron el 7,7% restante.

Los investigadores también identificaron un perfil particular entre quienes ingresaron a la pobreza: se trata principalmente de adultos en edad laboral activa, con mayor nivel educativo, residentes en el Gran Buenos Aires y con antecedentes de inserción en el mercado de trabajo.

Crece el empleo, pero cae el trabajo registrado

El informe advierte, además, sobre un cambio en la composición del mercado laboral argentino. Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, la cantidad total de personas ocupadas aumentó en 163.731. Sin embargo, durante ese período se produjo una reducción neta de 498.645 puestos asalariados registrados.

La expansión del empleo estuvo impulsada principalmente por el crecimiento del cuentapropismo de baja calificación, que incorporó 431.698 trabajadores. También aumentaron los cuentapropistas de alta calificación, con 141.130 nuevos ocupados, y los asalariados informales, con 42.061.

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En ese contexto, el estudio estima que el 76% de los nuevos puestos de trabajo generados desde 2023 fueron precarios. Como consecuencia, los asalariados formales pasaron a representar el 44% del total de ocupados durante el segundo trimestre de 2026, la proporción más baja desde el inicio de la serie estadística en 2016.

El diagnóstico de los investigadores apunta a una transformación del mercado laboral: aunque la cantidad de personas ocupadas creció, una parte importante de los nuevos puestos se caracteriza por la informalidad, los ingresos bajos o la inestabilidad. Así, el empleo por sí solo dejó de ser una garantía para que millones de trabajadores puedan sostener los gastos básicos de sus hogares.