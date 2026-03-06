Uno Santa Fe | El Mundo | Venezuela

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

El Departamento de Estado de los EE. UU. y el gobierno interino de Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares

6 de marzo 2026 · 09:43hs
Se restablecieron las relaciones diplomáticas entre venezuela y Estados Unidos

Se restablecieron las relaciones diplomáticas entre venezuela y Estados Unidos

En un giro inesperado que redefine el mapa político de América latina, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela anunciaron formalmente el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo de 2026.

Este acuerdo pone fin a un aislamiento que inició en 2019 y marca el inicio de una "nueva etapa de diálogo constructivo" tras los drásticos eventos ocurridos a principios de este año.

El detonante del cambio en Venezuela: la caída de Maduro

La normalización de los lazos llega apenas dos meses después de que una operación militar estadounidense, ordenada por la administración de Donald Trump, resultara en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Liderazgo actual: tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina del país bajo un marco de sucesión constitucional reconocido por Washington.

Transición política: el gobierno de EE. UU. ha elogiado la disposición de Rodríguez para facilitar una "transición pacífica y democrática".

Puntos claves del acuerdo

El comunicado conjunto destaca que el objetivo primordial es promover la estabilidad regional y la recuperación económica de Venezuela. Los puntos inmediatos incluyen:

Reapertura de embajadas: se espera que en las próximas semanas se designen embajadores y se habiliten los servicios consulares en ambos países.

Alivio de sanciones: Washington ha comenzado a flexibilizar restricciones, permitiendo ya el regreso de vuelos directos (como la ruta Miami-Caracas a través de American Airlines).

Cooperación energética y minera: Una delegación de alto nivel liderada por el Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, ya se encuentra en Caracas negociando acuerdos sobre petróleo y minería.

Impacto geopolítico y económico

El restablecimiento de relaciones no solo tiene un peso simbólico, sino que responde a necesidades estratégicas de ambos bandos:

  • Energía: asegurar el flujo de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses ante las tensiones en Medio Oriente.
  • Migración: coordinación para gestionar los flujos migratorios y facilitar repatriaciones voluntarias bajo condiciones seguras.
  • Derechos Humanos: compromiso de liberación de presos políticos y reformas hacia elecciones libres.

Analistas internacionales coinciden en que, si bien el sistema político venezolano aún atraviesa una fase incierta de transición, este paso es el gesto de distensión más significativo en casi una década.

Venezuela Estados Unidos restablecimiento relaciones diplomáticas
Noticias relacionadas
Impacto en la capital de Irán: una civil observa desde una terraza las columnas de humo tras los ataques aéreos de Israel sobre centros estratégicos en Teherán.

Operación "Escudo de Judá": Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

El ataque de Israel contra centros de Hezbolá en Líbano

Escalada en el Líbano: Israel lanza su 26.ª oleada de bombardeos sobre el bastión de Hezbolá en Beirut

El ataque de Israel con bombardeos sobre Líbano

Israel amplía su ofensiva en Líbano y aumenta la tensión regional

Israel atacó con drones en Líbano y logró matar a un líder de Hamás.

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Lo último

Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Último Momento
Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Operación Escudo de Judá: Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

Operación "Escudo de Judá": Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Ovación
Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos