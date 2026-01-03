Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump informó que tras un ataque a gran escala, el chavista fue trasladado en avión con su esposa, Cilia Flores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevó a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

También se vieron imágenes de cientos de autos intentando huir de la zona en conflicto. Los videos mostraron a agentes de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro deteniendo a todo civil en la calle.

Otros habitantes en la región bombardeada reportaron explosiones en La Guaira, al mismo tiempo que apagones y detonaciones en Caracas, en un escenario que apuntaba a una escalada histórica.

Los estallidos ocurrieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que desplegó una flota naval en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y advirtiera que los días del dictador Nicolás Maduro en el poder “están contados”.

El lunes comenzó el ataque de Donald Trump

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en Venezuela, lo que representó el primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano.

Por su parte, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro reportó este sábado por la madrugada lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra su país y declaró el estado de excepción tras las fuertes explosiones registradas en Caracas.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, señaló un comunicado emitido por las autoridades dictadura a través de la televisión estatal.