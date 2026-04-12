Uno Santa Fe | El Mundo | histórico

Histórico resultado electoral en Hungría: la victoria de la oposición acaba con el ultranacionalismo de Orbán

El primer ministro de Hungría admitió su derrota y reconoció la victoria del líder opositor Magyar: “Para nosotros el resultado es doloroso”

12 de abril 2026 · 18:15hs
Elecciones en Hungría. El primer ministro ultranacionalista Viktor Orban fue derrotado en las urnas.

Elecciones en Hungría. El primer ministro ultranacionalista Viktor Orban fue derrotado en las urnas.

Hungría vivió este domingo una jornada electoral marcada por una movilización histórica y una fuerte expectativa política, en unos comicios legislativos que redefinen el rumbo del país tras 16 años de gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orban. El premier reconoció la derrota ante el candidato opositor, Peter Magyar, y afirmó que el resultado es “claro y doloroso” para su partido.

El ultraderechista confirmó que ya felicitó al ganador y que Fidesz pasará a la oposición. “No se nos dio la responsabilidad ni la oportunidad de gobernar”, indicó. Frente a sus seguidores, confesó que el resultado “es doloroso pero innegable”.

Poco después, Magyar aseguró en sus redes sociales que recibió ese llamado: “Hace un momento, el primer ministro Viktor Orban me felicitó por nuestra victoria en una llamada telefónica”.

Según la oficina electoral nacional, la oposición, representada por el partido Tisza obtendría 135 escaños en el parlamento de 199 asientos, basándose en los resultados parciales con el 45,7% de los votos escrutados. Eso le daría a Tisza una mayoría de dos tercios en el parlamento, lo que permitiría una profunda reforma institucional y posibilitaría que el nuevo gobierno reestructurara instituciones clave.

Mientras que el partido oficialista Fidesz obtendría 57 escaños según su situación actual.

Participación sin precedentes

La jornada estuvo atravesada por una participación sin precedentes desde la caída del comunismo. Desde primera hora de la mañana se registraron niveles de concurrencia a las urnas muy superiores a los de elecciones anteriores. A las 7, el primer dato oficial marcaba un 3,4% de participación, casi el doble del 1,8% registrado a la misma hora en los comicios de 2022. Con el correr del día, la tendencia se consolidó: a las 17.00 ya se había superado el máximo histórico, y media hora antes del cierre de los centros de votación, a las 18.30, había sufragado el 77,8% de los 7,5 millones de electores habilitados.

Este nivel supera ampliamente el récord anterior del 70,53%, registrado en 2002, y refuerza la idea de que se trata de una elección excepcional, tanto por la participación como por la polarización política.

Optimistas

En ese contexto, desde el entorno de Tisza se mostraron optimistas. Fuentes del partido sostienen que sus modelos internos proyectan incluso una mayoría de dos tercios, un resultado que, de confirmarse, implicaría una derrota histórica para Orban. El propio Magyar se declaró “cautelosamente optimista”, apoyado en encuestas previas que le otorgaban la victoria.

Del lado oficialista, sin embargo, el discurso es distinto. El jefe de gabinete de Orban, Gergely Gulyas, aseguró pasadas las 19.00 que confían en un triunfo y atribuyó la alta participación a la movilización del electorado de Fidesz, el partido gobernante.

La campaña previa ya anticipaba un escenario competitivo. Orban, de 62 años, llegó a estas elecciones debilitado por el deterioro económico y por sondeos adversos, enfrentando el mayor desafío político desde que regresó al poder en 2010. Su acto de cierre, el sábado, mostró un tono más contenido que en otras ocasiones.

Magyar, en cambio, capitalizó el impulso opositor con un cierre de campaña multitudinario. Exmiembro de Fidesz hasta su ruptura con el Gobierno en 2024, logró en poco tiempo construir una alternativa competitiva con un discurso conservador pero proeuropeo, centrado en la lucha contra la corrupción y la mejora de los servicios públicos.

histórico electoral Hungría participación
Noticias relacionadas
Trump anunció un alto el fuego y da otras dos semanas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a horas de vencer su ultimátum

Vence el ultimátum de Trump: “Irán podría ser eliminado en una sola noche”

Vence el ultimátum de Trump: "Irán podría ser eliminado en una sola noche"

Lo último

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

Newells y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

Newell's y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

Último Momento
Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

Newells y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

Newell's y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

El nuevo Instituto Almirante Brown ya tiene un 40% de avance y luce su piel de vidrio

El nuevo Instituto Almirante Brown ya tiene un 40% de avance y luce su "piel de vidrio"

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Ovación
El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Se completó la 4° fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se completó la 4° fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe