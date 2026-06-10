Detuvieron a un preceptor de una escuela denunciado por presunto abuso a una alumna: llevaba menos de 48 horas reincorporado

El trabajador había retomado funciones este lunes 8 de junio luego de permanecer apartado por una denuncia de características similares iniciada en 2024. La causa anterior concluyó con una falta de mérito y el Ministerio de Educación dispuso su reincorporación.

Escuela Lourdes: un preceptor de 58 años fue detenido en Santa Fe tras una denuncia por abuso a una alumna, habiendo sido reincorporado a sus funciones hacía menos de 48 horas, luego de una causa similar anterior con falta de mérito.

Un preceptor de 58 años que se desempeñaba en la escuela técnica Nuestra Señora de Lourdes , ubicada en barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, fue aprehendido este miércoles por la tarde luego de una denuncia realizada por una alumna del establecimiento por un presunto acercamiento físico inapropiado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la adolescente se comunicó con su madre para contarle lo sucedido. La mujer, que integra la fuerza policial, tomó intervención inmediata y se contactó con las autoridades de la institución para informar sobre el episodio.

Se activó el protocolo institucional

A partir de la denuncia, se puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

En presencia de autoridades escolares, de la madre de la estudiante y de un oficial superior de la Policía de Santa Fe, la menor brindó un relato verbal sobre lo ocurrido.

Desde la institución indicaron que se pusieron a disposición de la Justicia todos los elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del hecho. Entre ellos, las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia interno de la escuela, que serán incorporadas al proceso investigativo.

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Un antecedente reciente y el regreso al cargo

Según trascendió, el mismo preceptor había permanecido fuera de funciones tras una denuncia de similares características que fue investigada durante 2024 y parte de 2026.

Esa causa concluyó con una resolución judicial de falta de mérito, por lo que el Ministerio de Educación de Santa Fe ordenó su reincorporación laboral.

El hombre había retomado sus tareas este lunes 8 de junio, aunque menos de 48 horas después volvió a quedar involucrado en una nueva denuncia.

Intervención judicial

La aprehensión y las actuaciones realizadas dentro del establecimiento fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I y posteriormente al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición judicial, el hombre continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación. En las próximas horas se definirá su situación procesal y una eventual atribución delictiva en función de las medidas que se encuentren en curso.