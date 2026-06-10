Uruguay llegó a México para disputar el Mundial y Marcelo Bielsa volvió a dar la nota

La Celeste arribó en Playa del Carmen y el director técnico habló con la prensa pero a su manera: mirada hacia abajo y corto de palabras

La Selección de Uruguay finalmente partió el martes desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Playa del Carmen, donde disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, del que integrará el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. En su llegada al Norteamérica, Marcelo Bielsa sorprendió y habló con la prensa, pero lo hizo a su manera.

El director técnico argentino, que pasó años sin dar entrevistas y solo se comunicaba a través de las conferencias de prensa, ahora se acercó a los periodistas que los recibieron para responder algunas preguntas, aunque fue escueto en sus palabras.

El Loco, con la mirada hacia abajo, aseguró que tiene “mucha ilusión” con respecto a las expectativas para la Copa del Mundo. Además, dijo que la preparación fue “sin inconvenientes”. Al ser consultado sobre la salud de Ronald Araujo, que viajó a España por una lesión muscular, dijo que está “normal” y “veremos con el tiempo” si funcionó el tratamiento.

El próximo lunes será el debut ante Arabia Saudita por la primera fecha. “Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido”, expresó, pero no reveló el once inicial, que cual explicó que “lo voy a definir en estos días”. Más adelante, también el contestó a otro periodista: "Muy contento, ilusionado. Hemos hecho una preparación muy acertada. En el aeropuerto hubo una despedida muy generosa del público uruguayo", concluyó.