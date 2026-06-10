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Tottenham presentó al defensor argentino Marcos Senesi

El marcador central Marcos Senesi fue presentado como nuevo refuerzo del Tottenham, firmando contrato hasta 2030

10 de junio 2026 · 18:10hs
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Marcos Senesi fue presentado como nuevo refuerzo de Tottenham.

Marcos Senesi fue presentado como nuevo refuerzo de Tottenham.

El Tottenham presentó al defensor argentino Marcos Senesi como nuevo jugador de cara a la próxima temporada a través de un vídeo con la colaboración de Osvaldo Ardiles (exfutbolista del club en 1978).

Senesi es nuevo refuerzo de Tottenham

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el concordiense ficha hasta 2030 y llega como agente libre luego de disputar 4 campañas con el Bournemouth, quien se clasificó por primera vez a competencias europeas.

Senesi habló de los objetivos a cumplir en el club "Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda" y agregó "Cada vez que entre en el campo, haré todo lo posible para que los fanáticos se sientan orgullosos y llevar al club de vuelta al lugar al que pertenece".

El director deportivo Johan Lange señaló "Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo a nuestro equipo", "su deseo por competir cada pelota lo convierte en un excelente ajuste para la forma de jugar que queremos".

Por su parte, el entrenador Roberto De Zerbi se mostró ansioso por dirigirlo: "Me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando; estoy deseando trabajar con él y ver la contribución que puede hacer al equipo".

Además, analizó el juego del defensor: "Se siente cómodo jugando en un equipo basado en la posesión, lee el juego muy bien y tiene la personalidad para prosperar en un entorno exigente".

Tottenham Senesi defensor
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