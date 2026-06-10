El entendimiento alcanzado entre gremios, rectores y el Gobierno contempla incrementos en junio y octubre, una nueva instancia paritaria antes de mediados de septiembre y mejoras en la garantía salarial docente.

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Los gremios docentes universitarios, autoridades del sistema universitario y representantes del Gobierno nacional alcanzaron un acuerdo salarial que contempla una recomposición del 24,33% , destinada a compensar parcialmente las diferencias acumuladas en los haberes del sector.

Según lo acordado en la mesa paritaria realizada en la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el incremento se abonará en dos tramos: 21,33% en junio y 3% adicional en octubre .

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Puntos centrales del acuerdo

Uno de los puntos centrales del entendimiento establece que las partes volverán a reunirse antes de mediados de septiembre para analizar la evolución de los salarios en relación con la inflación y discutir una eventual recomposición por el desfasaje acumulado durante el último período.

Además, el acuerdo incorpora otros compromisos vinculados a las condiciones laborales de los trabajadores universitarios. Entre ellos, se destaca que la convocatoria a paritarias tendrá una periodicidad máxima de tres meses, lo que garantiza nuevas instancias de negociación salarial durante el año.

Otro aspecto incluido es la implementación de un programa de capacitación gratuita para docentes universitarios.

En cuanto a la garantía salarial, el acta establece una actualización de los montos mínimos para los cargos docentes. Desde junio, un trabajador universitario con dedicación exclusiva tendrá una garantía salarial de $1.497.941, mientras que para la dedicación semiexclusiva será de $748.970 y para la dedicación simple alcanzará los $374.485.

El acuerdo fue firmado por representantes del Gobierno nacional, autoridades del sistema universitario y las federaciones gremiales docentes universitarias, tras una negociación que se desarrolló en el marco del debate por el financiamiento de las universidades públicas y la situación salarial del sector.