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ANMAT prohibió un lote de morfina tras detectar una unidad falsificada en Santa Fe

La medida alcanza a un lote de ORAMORPH 2 mg/ml solución oral luego de una denuncia realizada en una farmacia de Esperanza.

10 de junio 2026 · 19:25hs
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ANMAT prohibió un lote de ORAMORPH 2 mg/ml solución oral: La medida se tomó tras la detección de una unidad falsificada en Esperanza

ANMAT prohibió un lote de ORAMORPH 2 mg/ml solución oral: La medida se tomó tras la detección de una unidad falsificada en Esperanza, Santa Fe, que no generó el efecto terapéutico esperado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio argentino de un lote del medicamento ORAMORPH 2 mg/ml solución oral, luego de confirmar la detección de una unidad falsificada.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición Nº 3483/2026 y alcanza específicamente al producto ORAMORPH 2 MG/ML solución oral (morfina sulfato), vía oral, frasco de 100 ml, lote 23039201 con vencimiento en agosto de 2026.

La denuncia que activó la investigación

La investigación comenzó tras una denuncia vinculada a una unidad que habría sido adquirida en una farmacia de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Según se informó, el paciente que utilizó el medicamento no obtuvo el efecto terapéutico esperado, lo que despertó sospechas sobre la autenticidad del producto.

A partir de esa situación, ANMAT realizó una inspección en el establecimiento del laboratorio titular para verificar el origen y la legitimidad de la unidad denunciada.

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Cómo detectaron que se trataba de un producto falsificado

Durante las tareas de control, el organismo comprobó que la presentación involucrada no se encuentra autorizada para comercializarse en Argentina.

Posteriormente, el fabricante confirmó que, si bien existe una versión similar del medicamento disponible en otros mercados, la unidad detectada presentaba diferencias visibles respecto del producto original, especialmente en el sistema de cierre del envase.

Con esos elementos, ANMAT concluyó que se trataba de un producto falsificado.

La medida y la advertencia sanitaria

Ante este escenario, el organismo resolvió prohibir el uso, la comercialización y la distribución del lote involucrado en todo el país.

Además, recordó que ya existía una advertencia previa sobre la circulación de este tipo de unidades y remarcó que la decisión busca proteger la salud pública, ya que se desconoce tanto el origen como la composición real del producto detectado.

Finalmente, recomendaron que ante cualquier duda sobre la autenticidad del medicamento se evite su utilización y se consulte con profesionales de salud o canales oficiales.

Anmat Santa Fe Esperanza investigación lote
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