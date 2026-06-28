"¡Irán dejará de existir!": EE. UU. bombardea de nuevo y llena de incertidumbre las negociaciones de paz

El mensaje de Donald Trump es en respuesta a un presunto ataque de Irán contra un petrolero en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó de nuevo este sábado una serie de bombardeos contra Irán en respuesta a un ataque a un petrolero en el Estrecho de Ormuz . "¡Irán dejará de existir!" amenazó el presidente estadounidense Donald Trump y agregó incertidumbre a las negociaciones de paz en marcha.

"¡Aviones estadounidenses acaban de atacar instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras, por violar el acuerdo de alto el fuego, otra vez! ¡Es muy posible que nunca aprendan!", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Puede que llegue un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar por la vía militar la tarea que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", amenazó Trump.

La respuesta de Estados Unidos a presuntos ataques iraníes a un petrolero

Según informó el Comando Central estadounidense, el bombardeo fue en respuesta a un ataque de un dron iraní contra un petrolero que transitaba por el Estrecho de Ormuz. El blanco fue un petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, que transitaba cerca de Ormuz con más de 2.000.000 de barriles de crudo.

Los ataques de EE. UU. fueron a objetivos ubicados en la zona iraní del Estrecho de Ormuz. En particular, hubo detonaciones en la ciudad portuaria de Sirik. También se reportaron impactos contra la aldea de Masen, situada en la isla de Qeshm, en el Estrecho de Ormuz.