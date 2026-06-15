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Trump anunció un acuerdo con Irán y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, publicó el presidente estadounidense en redes sociales

15 de junio 2026 · 10:21hs
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Trump anunció un acuerdo con Irán y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, ofreciendo alivio a la economía mundial más de tres meses después de que comenzó la guerra.

Aún no se conocían los detalles completos del acuerdo, que será firmado el viernes en Suiza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que el acuerdo con Irán. "¡Felicidades a todos!”, escribió en redes sociales, y añadió: “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, en referencia al fin del bloqueo naval de Estados Unidos de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos indicó previamente que relajará su bloqueo de los puertos iraníes a medida que el estrecho se reabra, y que aceptará suspender las sanciones para permitir que Irán venda más de su petróleo y fortalezca su maltrecha economía.

Si bien el gobierno iraní no hizo un anuncio oficial, la televisión estatal iraní mostró un anuncio que decía: “Estados Unidos se vio obligado a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra”.

Los medios estatales iraníes publicaron la declaración de Pakistán, mediador clave, sobre el acuerdo, un día después que Israel, marginado de las negociaciones, atacó los suburbios del sur de Beirut en su intento por hacer retroceder a Hezbollá, respaldado por Irán, y planteó una amenaza a las discusiones que se acercaban a su fin.

“Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, subrayó Pakistán, que agregó que los mediadores esta semana facilitarán reuniones para “sentar las bases para las conversaciones técnicas”.

Una de las mayores críticas al acuerdo es que podría establecer una situación que ya existía antes de la guerra, pero ahora con miles de personas muertas y con Irán ejerciendo una nueva fuente de presión negociadora con su capacidad de influir en los tránsitos del estrecho.

De los objetivos declarados por Estados Unidos e Israel cuando lanzaron la guerra el 28 de febrero con ataques que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, Teherán aún tiene un programa de misiles, apoyo a fuerzas aliadas armadas en la región (como Hezbolá en Líbano) y una reserva de uranio enriquecido para su programa nuclear.

Donald Trump acuerdo Irán estrecho de Ormuz
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