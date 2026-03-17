Israel confirmó la eliminación del jefe de seguridad de Irán

En una operación de precisión, las fuerzas de Israel neutralizaron al responsable del aparato de seguridad de Teherán. También cayó otro alto mando de Irán

Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní también habría sido muerto por las fuerzas israelíes.

El Gobierno de Israel anunció oficialmente el abatimiento del máximo responsable de seguridad de Irán. Según el comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa, la operación fue el resultado de meses de seguimiento de inteligencia y se ejecutó mediante un ataque selectivo en una ubicación estratégica.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz , dijo el martes que el ejército israelí mató al principal funcionario de seguridad iraní, Alí Larijani , en un reciente ataque.

El ejército israelí también anunció que mató a Gholam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo clave utilizado para reprimir manifestaciones en la República Islámica.

Las muertes vuelven a despojar de líderes importantes a la teocracia iraní después del ataque del 28 de febrero que mató al líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei, mientras las naciones árabes del Golfo se veían sometidas a un renovado fuego de misiles y drones de Irán.

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Dubái, un importante centro de tránsito para los viajes internacionales, cerró brevemente su espacio aéreo después de que el ejército dijera que estaba “respondiendo a misiles entrantes y amenazas de drones” en los alrededores de la ciudad, y un hombre murió por los escombros de un misil interceptado sobre Abu Dabi.

El ejército israelí también informó a primera hora del martes que había iniciado una “oleada de ataques de gran escala” en toda la capital de Irán y que también estaba intensificando los ataques contra los milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán, en Líbano. Israel también reportó dos andanadas entrantes antes del amanecer desde Irán hacia Tel Aviv y otros lugares, y señaló que Hezbolá atacó el norte de Israel.

Israel habría dado de baja a un importante líder miliciano

El ejército israelí dijo que un ataque el lunes mató al jefe del Basij, el general Gholam Reza Soleimani, aunque Irán no reconoció de inmediato la muerte del líder miliciano.

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“Las fuerzas Basij son parte del aparato armado del régimen terrorista iraní”, dijo el ejército israelí en su comunicado. “Durante las protestas internas en Irán, particularmente en períodos recientes a medida que se intensificaron las manifestaciones, las fuerzas Basij bajo el mando de Soleimani encabezaron las principales operaciones de represión, empleando violencia severa, arrestos generalizados y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que Soleimani nació en 1965. Fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones por su papel en ayudar a reprimir la disidencia durante años a través del Basij.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, Israel ha lanzado ataques específicos dirigidos al liderazgo de Irán, matando al líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros comandantes militares.

Matar a Soleimani probablemente tensaría aún más el mando y control del Basij, lo que sería crucial para sofocar cualquier levantamiento contra la teocracia. El Basij y otras fuerzas de seguridad internas han sido un objetivo de ataque tanto de los estadounidenses como de los israelíes hasta ahora.

El objetivo de Israel

El alto mando era considerado el arquitecto de las redes de seguridad interna y externa de Irán, además de ser el enlace principal con grupos aliados en el Líbano, Siria e Irak.

Aunque no se han revelado todos los detalles técnicos, se confirma que fue una acción quirúrgica diseñada para minimizar daños colaterales y maximizar el impacto en la cadena de mando iraní.

Reacción internacional

La comunidad internacional observa con cautela, mientras que las embajadas en la región han reforzado sus protocolos de seguridad ante el temor de una escalada bélica inmediata.

"Esta operación envía un mensaje claro: nadie que atente contra la seguridad de nuestra nación está fuera de nuestro alcance", declaró un portavoz oficial durante la rueda de prensa matutina.

Por su parte, Teherán aún no ha emitido un comunicado extenso, aunque medios locales vinculados al régimen califican el acto como una "provocación abierta" que no quedará sin respuesta. El mundo aguarda ahora el siguiente movimiento en este complejo conflicto de desgaste.