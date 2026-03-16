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Israel prevé tres semanas más de ataques contra Irán y crece la presión por el tráfico de buques petroleros

Las acciones de Irán, Israel y Estados Unidos no cesan y la tensión está sobre el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, por el impacto en la economía mundial

16 de marzo 2026 · 09:00hs
Israel prevé tres semanas más de ataques contra Irán y crece la presión por el tráfico de buques petroleros

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán no cesa y cumple dos semanas desde su inicio el 28 de febrero de 2026. En este escenario, los ataques entre ambas naciones vuelven a poner el foco en la infraestructura petrolera mientras que la presión sobre los mercados energéticos crece.

Estrecho de Ormuz

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada este sábado por un ataque con misiles, según informaron fuentes de seguridad iraquíes a Reuters. Tras el impacto, una columna de humo se elevó desde el edificio, aunque por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los daños materiales ni sobre posibles víctimas.

En este escenario, Hamás pidió a su aliado Irán que evite atacar a los Estados del Golfo. En un comunicado, llamaron a sus “hermanos en Irán” a no extender las hostilidades hacia países vecinos y exhortó a los actores regionales a avanzar hacia el fin de la guerra que afecta a gran parte de Medio Oriente.

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Anteriormente, EE. UU. había bombardeado la isla de Kharg el pasado viernes, aunque aseguraron que la operación tuvo por objetivo edificaciones militares. El enclave es vital para la industria petrolera iraní. El vicegobernador Ehsan Jahaniyan, vicegobernador de la provincia de Bushehr, aseguró que "las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en esta isla continúan con normalidad”.

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Irán rechazó negociar con EE. UU. y acusó a Donald Trump de agravar el conflicto

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descartó la posibilidad de iniciar conversaciones con Estados Unidos y negó que su país esté interesado en un pacto para poner fin a la guerra, como había sugerido el presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista con CBS, el funcionario defendió la postura del gobierno iraní frente al conflicto y aseguró que el país mantiene su fortaleza pese a la escalada. “Somos lo suficientemente estables y fuertes. Solo estamos defendiendo a nuestro pueblo”, afirmó durante la emisión del programa dominical.

Araghchi también responsabilizó directamente al mandatario estadounidense por el incremento de las víctimas en la región. “Hay gente que muere simplemente porque el presidente Trump quiere divertirse”, sostuvo el canciller, quien calificó las acciones de Washington como una ofensiva bélica deliberada.

El jefe de la diplomacia iraní explicó que la desconfianza de Teherán se profundizó tras la ruptura de los canales de diálogo durante las operaciones militares. “No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, remarcó.

Irán descartó nuevas ofertas nucleares y busca asegurar el comercio en Ormuz

Durante la gestión de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, Teherán había planteado reducir sus reservas de uranio enriquecido a cambio de paz. Sin embargo, Araghchi confirmó que esa posibilidad quedó descartada. “Ahora mismo no hay nada sobre la mesa”, aseguró.

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El canciller subrayó que cualquier acercamiento futuro dependerá de una nueva evaluación del escenario político y descartó la posibilidad de realizar concesiones mientras continúen los ataques.

Por otra parte, el funcionario reveló que Irán mantiene contactos con distintos países para garantizar la seguridad del comercio marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz. “No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques”, concluyó.

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