La reserva de Colón empató con Riestra y sigue sin encontrar el rumbo

Colón igualó 1-1 en su visita Riestra y lleva cuatro sin ganar en el Apertura Proyección. Con apenas ocho puntos, sigue cerca del fondo y lejos de reaccionar

La tarde del jueves dejó otra señal preocupante para la reserva de Colón . En el predio La Candela, empató 1-1 frente a Deportivo Riestra por la fecha 11 de la zona B del Aperta Proyección y prolongó su momento adverso. Al menos sumó tres perder el clásico.

El marcador se abrió con el tanto de Dariel Sánchez Ganly para el local, mientras que Máximo Ingravid logró la igualdad para el Sabalero. Sin embargo, el resultado dejó sabor a poco para un equipo que necesita sumar de a tres para salir del fondo.

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Números que preocupan en la reserva de Colón

El elenco dirigido por Alejandro Russo lleva cuatro encuentros sin victorias y apenas suma ocho puntos en el campeonato. Una campaña que lo mantiene en los últimos puestos de la zona A, a solo dos unidades del colista.

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El calendario no da tregua y la oportunidad de revertir la historia llegará pronto. En la próxima jornada, Colón será local ante Boca, el jueves 7 de mayo, a las 15.

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La reserva sabalera sigue sin encontrar respuestas y el margen de error se achica. El desafío inmediato será cortar la racha y empezar a construir una reacción que hoy parece lejana.