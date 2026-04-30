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La reserva de Colón empató con Riestra y sigue sin encontrar el rumbo

Colón igualó 1-1 en su visita Riestra y lleva cuatro sin ganar en el Apertura Proyección. Con apenas ocho puntos, sigue cerca del fondo y lejos de reaccionar

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 17:56hs
La reserva de Colón empató con Riestra y sigue sin encontrar el rumbo

IG colonjuveniles

La tarde del jueves dejó otra señal preocupante para la reserva de Colón. En el predio La Candela, empató 1-1 frente a Deportivo Riestra por la fecha 11 de la zona B del Aperta Proyección y prolongó su momento adverso. Al menos sumó tres perder el clásico.

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El marcador se abrió con el tanto de Dariel Sánchez Ganly para el local, mientras que Máximo Ingravid logró la igualdad para el Sabalero. Sin embargo, el resultado dejó sabor a poco para un equipo que necesita sumar de a tres para salir del fondo.

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Números que preocupan en la reserva de Colón

El elenco dirigido por Alejandro Russo lleva cuatro encuentros sin victorias y apenas suma ocho puntos en el campeonato. Una campaña que lo mantiene en los últimos puestos de la zona A, a solo dos unidades del colista.

El calendario no da tregua y la oportunidad de revertir la historia llegará pronto. En la próxima jornada, Colón será local ante Boca, el jueves 7 de mayo, a las 15.

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La reserva sabalera sigue sin encontrar respuestas y el margen de error se achica. El desafío inmediato será cortar la racha y empezar a construir una reacción que hoy parece lejana.

Colón Reserva Riestra
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