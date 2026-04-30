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A 28 años del milagro de Colón en Paraguay contra Olimpia

Este 30 de abril, Colón revive una página gloriosa: la histórica clasificación ante Olimpia en la Libertadores, con José Pablo Burtovoy como figura inmortal

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 18:30hs
A 28 años del milagro de Colón en Paraguay contra Olimpia

No es un día más para el mundo rojinegro. Cada 30 de abril, la memoria colectiva de Colón vuelve a viajar a Paraguay, a una noche cargada de tensión, épica y orgullo. En la Copa Libertadores, el equipo santafesino escribió una historia que todavía emociona.

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En el mítico estadio de Olimpia, el Sabalero se jugaba el pase a cuartos de final frente a un rival de peso. La serie fue tan pareja como dramática y se definió desde los 12 pasos. Ahí emergió una figura que quedó grabada a fuego: José Pablo Burtovoy.

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El arquero que tocó el cielo con Colón

Esa noche, Burtovoy se transformó en gigante. Atajó cuatro penales y llevó a Colón a una clasificación que parecía imposible. Su actuación no solo selló el pasaje de ronda, sino que lo convirtió en un símbolo eterno para los hinchas.

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El recorrido en aquella Copa terminaría en cuartos, con la eliminación ante River. Pero eso quedó en segundo plano. Lo que permanece es la hazaña, la emoción compartida y la sensación de haber vivido algo irrepetible. Dos décadas después, las imágenes siguen intactas. Para quienes estuvieron ahí —y para quienes heredaron ese relato—, aquella noche en Asunción no es solo un recuerdo: es una parte esencial de la identidad sabalera.

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Síntesis de Olimpia y Colón en 1998

Olimpia 1: Ricardo Tavarelli; Jorge Valdez, Denis Caniza, Nelson Zelaya, Silvio Suárez, Adolfo Jara, Carlos Paredes, Walter Ávalos, Luis Monzón, Gabriel González, Mauro Cavallero. DT: Luis Cubilla.

Colón 0: José Pablo Burtovoy, Rodolfo Aquino, Rodríguez Peña, Pablo Morant, Dante Unali, Claudio Marini, Diego Castagno Suárez, Nelson Agoglia, Marcelo Saralegui, Esteban Fuertes, Gustavo Sandoval. DT: Daniel Córdoba.

Goles: 18' Luis Monzón (O).

Cambios: ST: 0' Ibarra x Sandoval (C ), 12' Torres x Jara (O), 31' Favre x Agoglia (C ), y 33' Benítez x Valdez (O) y 39' Torres x Fuertes (C ).

Árbitro: José Andrada (Perú).

Definición por penales: Burtovoy le atajó los penales a: Torres, Monzón, Paredes y Gonzales. Solo convirtió: Ávalos. Remataron desviado: Marini y Saralegui. Marcaron: Unali y Aquino.

Colón Copa Libertadores Olimpia
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