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Unión pierde a un defensor para el partido frente a Talleres

Para el cotejo del sábado ante Talleres, el entrenador de Unión Leonardo Madelón no podrá contar con un defensor

30 de abril 2026 · 11:08hs
Bruno Pittón sufrió un esguince de rodilla y se perderá el partido que Unión jugará con Talleres.

Prensa Unión

Bruno Pittón sufrió un esguince de rodilla y se perderá el partido que Unión jugará con Talleres.

El saldo negativo del empate de Unión contra Vélez tuvo que ver con la molestia que sufrió en su rodilla Bruno Pittón, quien ingresó en los minutos finales y estuvo muy cerca de marcar con un cabezazo que se fue desviado en tiempo de descuento.

Bruno Pittón está descartado para el partido ante Talleres

Si bien resta la confirmación y un parte médico que lo informe, la realidad indica que el lateral izquierdo habría sufrido un esguince de rodilla, que automáticamente lo deja afuera del partido contra Talleres.

Hay que recordar que el año pasado, Bruno Pittón sufrió la ruptura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, por lo cual, luego del partido existía preocupación por la situación del futbolista.

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Por ello, fue sometido a una resonancia magnética, de la cual por el momento no se informó el resultado del estudio, pero se trataría de un esguince.

Más allá de no venir jugando con continuidad, la realidad indica que Pittón es siempre una alternativa para Madelón, sobre todo en los minutos finales de los partidos, para adelantar a Mateo Del Blanco a la mitad de la cancha.

Unión Talleres partido
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