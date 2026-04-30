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Marcioni está listo en Colón: "Llego para el fin de semana, pero decide el técnico"

El extremo de Colón, Julián Marcioni, dejó atrás el desgarro y se ilusiona con volver ante Los Andes. En la previa, habló del rigor de la categoría y la idea

30 de abril 2026 · 17:16hs
Marcioni está listo en Colón: Llego para el fin de semana, pero decide el técnico

UNO Santa Fe | José Busiemi

En la antesala de la exigente visita a Los Andes por la 12ª fecha de la zona A de la Primera Nacional, Julián Marcioni empieza a dejar atrás el desgarro y levanta la mano para reaparecer en Colón. Transita la recta final de su recuperación y no esconde sus ganas de estar desde el arranque.

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“De a poquito estoy entrenando a la par del grupo y para el fin de semana llego, después es decisión de Ezequiel Medrán”, soltó en diálogo con Sol 91.5, dejando en claro que físicamente se siente en condiciones.

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Pipa reconoció que tal vez lo ideal hubiese sido aguardar un poco más, aunque la ansiedad por volver pesó: “Hubiese sido mejor capaz esperar una semana más, pero yo me siento bien, clínicamente también. Me hice estudios para ver cómo venía la lesión y ya estaba excelente. Es cuestión de meterle y estar a la par de los compañeros”.

Julián Marcioni

El atacante también se refirió a las exigencias de la divisional y a la cantidad de lesiones que ya hubo en Colón: “En esta categoría es todo muy físico, sobre todo para los jugadores explosivos. Estamos al límite todos los días, en los entrenamientos y en los partidos ni hablar. Pero eso también eleva la competencia”.

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La identidad, sin importar el escenario para Colón

Más allá de las diferencias que pueden aparecer entre jugar en casa o afuera, Marcioni dejó en claro el objetivo del equipo: “Tratamos de hacerlo de la mejor manera, de local o visitante. De local tenemos un plus por la gente y la cancha, pero la idea es siempre la misma: ser protagonistas y salir a buscar los tres puntos”.

Colón Julián Marcioni Los Andes
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