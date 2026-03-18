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Israel descabezó la inteligencia de Irán: confirmaron la muerte de Esmaeil Khatib

En un audaz ataque nocturno sobre Teherán, las fuerzas israelíes eliminaron al titular de Inteligencia iraní

18 de marzo 2026 · 09:01hs
Esmaeil Khatib Israel ministro de inteligencia Irán

Esmaeil Khatib Israel ministro de inteligencia Irán, es el tercer alto mando ejecutado en un ataque de Israel

La madrugada de este miércoles 18 de marzo de 2026, el panorama en Medio Oriente dio un giro drástico tras la confirmación, por parte del Ministerio de Defensa de Israel, del asesinato de Esmaeil Khatib, el influyente ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán.

Detalles del ataque

  • Ubicación: el ataque se produjo mediante un bombardeo aéreo nocturno directamente en Teherán, la capital iraní.

  • Contexto de "caza abierta": el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han autorizado a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a "neutralizar" a cualquier alto funcionario iraní sin necesidad de aprobaciones adicionales de aquí en adelante.

  • Fase decisiva: Katz ha declarado que la guerra con Irán ha entrado en su "fase final y decisiva", advirtiendo que habrá "sorpresas significativas" en todos los frentes durante las próximas horas.

La cúpula iraní diezmada

La muerte de Khatib no es un hecho aislado, sino el tercer golpe letal a la estructura de poder de Irán en menos de 48 horas:

  • Ali Larijani: el jefe de Seguridad Nacional (asesinado el martes).

  • Gholamreza Soleimani: comandante de la fuerza paramilitar Basij (asesinado el martes).

  • Esmaeil Khatib: ministro de Inteligencia (confirmado hoy).

Reacciones y repercusiones

  • Irán: aunque medios oficiales israelíes y agencias internacionales ya dan por confirmada la muerte, Teherán ha mantenido una postura de cautela en sus comunicados oficiales inmediatos, aunque el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ya ha prometido "venganza".

  • Escalada regional: en respuesta a estos asesinatos, Irán lanzó una oleada de misiles contra Tel Aviv y otras ciudades del Golfo (Irak, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudí), mientras Israel intensifica en paralelo sus ataques en Beirut (donde hoy se reportaron al menos 12 muertos civiles).

Israel eliminó al ministro de Inteligencia iraní y autorizó la caza de toda la cúpula de Teherán

Tras el asesinato de Esmaeil Khatib en territorio iraní, el gobierno de Netanyahu eliminó las trabas burocráticas para atacar a cualquier funcionario del régimen. Irán responde con lluvia de misiles sobre Tel Aviv.

Es el tercer alto mando que cae en 48 horas, marcando lo que Jerusalén define como la "fase final" del conflicto.

Israel Irán Esmaeil Khatib Inteligencia Medio Oriente
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