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Colón 121 años: una lluvia de saludos que refleja el sentido de pertenencia rojinegro

Jugadores, exjugadores e ídolos se volcaron a las redes para celebrar un nuevo aniversario de Colón, en una jornada cargada de emoción y memoria

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 16:38hs
Colón 121 años: una lluvia de saludos que refleja el sentido de pertenencia rojinegro

El aniversario 121 de Colón no pasó desapercibido para quienes dejaron su huella dentro de la cancha. A lo largo del día, futbolistas actuales y exjugadores se sumaron a los festejos con mensajes cargados de afecto, recordando su paso por la institución y reforzando el vínculo que los une con el club.

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Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una verdadera celebración colectiva, donde distintas generaciones coincidieron en un mismo sentimiento: el orgullo de haber vestido la camiseta rojinegra.

Referentes de distintas épocas, unidos por Colón

Entre los que se expresaron aparecieron nombres que marcaron diferentes etapas en la historia reciente del club. Desde Federico Jourda hasta Germán Conti, pasando por Marcelo Estigarribia, Sebastián Prediger y Luis Miguel Rodríguez, más conocido como el Pulga, todos coincidieron en destacar lo que significa Colón en sus carreras.

También se sumaron Christian Bernardi, Jorge Sanguina, Facundo Callejo, Ismael Blanco y Brian Farioli, entre otros.

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La lista continuó con Alexis Sabella, Nicolás Leguizamón, Adrián Marini, Jorge Alberto González y Gonzalo Silva, reflejando la amplitud de nombres y épocas que confluyen en la historia sabalera.

El peso de los ídolos

Entre los saludos más significativos apareció el de Esteban Fuertes, máximo goleador histórico y el jugador con más presencias en el club. Su mensaje, como cada vez que toma la palabra, tuvo un fuerte impacto en los hinchas, que lo siguen considerando una referencia absoluta.

También dijeron presente Damián Batallini, Gian Nardelli, Ismael Quiles, Facundo Masuero y Laureano Troncoso, quienes también se sumaron a la ola de mensajes.

Un sentimiento que trasciende el tiempo

Más allá de las camisetas, los ciclos o los resultados, los saludos dejaron en claro que el paso por Colón deja una marca difícil de borrar. Cada mensaje, cada recuerdo y cada palabra compartida en este nuevo aniversario refuerzan una identidad construida a lo largo de más de un siglo.

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En sus 121 años de vida, Colón no solo celebró su historia, sino también el vínculo con quienes la construyeron dentro de la cancha. Una conexión que sigue intacta y que, en días como este, se hace más visible que nunca.

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